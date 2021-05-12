De olho no Botafogo, Vasco adapta programação de treinos para o turno da manhã na sexta e no sábado

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Com a proximidade do primeiro jogo da final da Taça Rio, o Vasco decidiu adaptar sua programação de treinos para o turno da manhã na sexta e no sábado. Essa mudança ocorrerá por opção do Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Performance e da Comissão Técnica, em virtude do horário do duelo contra o Botafogo, domingo, às 11h05, no Nilton Santos.

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Com isso, ao contrário das semana anteriores, quando o elenco realizou todas suas atividades no turno da tarde, o Gigante da Colina fará treinamentos no mesmo horário do clássico. Em entrevista ao site oficial do clube, o diretor médico Dr. Gustavo Caldeira falou sobre os principais motivos da alteração e ressaltou a importância de uma boa preparação antes da decisão.

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– Com a partida no domingo sendo pela manhã, nós achamos por bem colocar os dois últimos treinamentos no mesmo horário do jogo. A gente não espera adaptar o ciclo circadiano do atleta em tão pouco tempo, não esperamos tornar a rotina dele completamente adaptável a treinar e jogar de manhã, até porque sabemos que isso leva tempo. A nossa ideia é que o atleta regule o seu sono, passando a dormir mais cedo para acordar mais cedo, saindo da rotina de um dia normal, quando a maioria acorda meio-dia. Isso minimiza aquela sensação de fadiga pela manhã – explicou o diretor médico, complementando logo em seguida.

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