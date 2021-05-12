De olho no Botafogo, Vasco adapta programação de treinos para o turno da manhã na sexta e no sábado

Com a proximidade do primeiro jogo da final da Taça Rio, o Vasco decidiu adaptar sua programação de treinos para o turno da manhã na sexta e no sábado. Essa mudança ocorrerá por opção do Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Performance e da Comissão Técnica, em virtude do horário do duelo contra o Botafogo, domingo, às 11h05, no Nilton Santos.
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Com isso, ao contrário das semana anteriores, quando o elenco realizou todas suas atividades no turno da tarde, o Gigante da Colina fará treinamentos no mesmo horário do clássico. Em entrevista ao site oficial do clube, o diretor médico Dr. Gustavo Caldeira falou sobre os principais motivos da alteração e ressaltou a importância de uma boa preparação antes da decisão.
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– Com a partida no domingo sendo pela manhã, nós achamos por bem colocar os dois últimos treinamentos no mesmo horário do jogo. A gente não espera adaptar o ciclo circadiano do atleta em tão pouco tempo, não esperamos tornar a rotina dele completamente adaptável a treinar e jogar de manhã, até porque sabemos que isso leva tempo. A nossa ideia é que o atleta regule o seu sono, passando a dormir mais cedo para acordar mais cedo, saindo da rotina de um dia normal, quando a maioria acorda meio-dia. Isso minimiza aquela sensação de fadiga pela manhã – explicou o diretor médico, complementando logo em seguida.
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– Além disso, temos também o ponto de vista nutricional. O atleta precisa testar o corpo dele, ate para saber o que pode ou não comer pela manhã antes de fazer uma atividade física intensa. Tem alguns que só gostam de comer frutas, existem outros que comem cereais com leite, outros preferem massa. Cada atleta reage de uma forma diferente. Então, se não testarmos antes do jogo, corremos o risco de algum problema acontecer durante a partida. Seria como uma roleta russa. Estaríamos indo pro jogo sem real noção ou ciência do que pode acontecer – finalizou o Dr. Gustavo Caldeira.