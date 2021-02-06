De olho no Athletico-PR, Corinthians realiza treino de pressão e jogo em espaço reduzido

Crédito: Timão enfrenta o Furacão em duelo direto por vaga na Libertadores (Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na manhã deste sábado (06), o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta (10), às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Athletico-PR, em partida válida pela 35ª rodada da competição.

Web não perdoa rebaixamento do Botafogo para Série B; veja os memes

Na atividade do dia, o grupo que participou do coletivo do treinamento de sexta-feira realizou apenas a primeira parte do trabalho: um exercício de pressão em espaço reduzido. Depois, esses atletas trotaram em volta dos campos do CT Dr. Joaquim Grava.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOOs jogadores que iniciaram a última partida, na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, fizeram um treino de movimentação das linhas. Na reta final, o técnico Vagner Mancini separou os atletas em dois times de cinco jogadores para um jogo em espaço reduzido.

O lateral-esquerdo Lucas Piton, que passou por uma operação de hérnia inguinal há quase um mês, segue em transição. Ele participou da fase final do coletivo de ontem e também do início do treinamento de hoje.