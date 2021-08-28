De olho na segunda vitória seguida, Douglas Coelho, técnico do Sub-15 do Vasco, analisa início do Estadual

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

A equipe Sub-15 do Vasco somou os primeiro três pontos no início do Campeonato Carioca da categoria ao derrotar o Resende por 2 a 0 na última terça-feira, no Estádio do Trabalhador. Com isso, o time agora busca a segunda vitória seguida, neste domingo, contra a Portuguesa, às 9h, no Estádio Marrentão, em Duque de Caxias (RJ). O técnico Douglas Coelho falou sobre este início de Estadual em entrevista ao site oficial do clube carioca.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro– Essa primeira vitória foi importante, pois nos dá uma confiança muito grande para a continuidade na competição. Nossa meta é engrenar com uma sequência boa de vitórias para buscarmos crescer dentro da competição em níveis individuais, e principalmente coletivos, que poderão nos possibilitar a brigar pelo título - disse o comandante.

Mesmo com a derrota na estreia contra o Nova Iguaçu, o treinador destacou a postura de seus atletas e avaliou a sequência de treinamento com os Meninos da Colina.

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– É um grupo que, apesar de ter 15 anos, tem demonstrado um grau elevado de maturidade. Atletas dedicados e que no dia a dia trabalham intensamente. A maior resposta pós a derrota na estreia, óbvio, além da primeira vitória, foram os comportamentos de jogo e a atitude nos treinos, refiro a forma com que eles encaram a semana preparatória com muita concentração e dedicação. Certamente será o nosso diferencial de agora em diante nos próximos jogos essa forma de encarar os desafios com inteligência e empenho, entender que o futebol é vivê-lo em sua totalidade - finalizou.