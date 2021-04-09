De olho na retomada do Paulistão, Corinthians faz treino tático e coletivo nesta sexta-feira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com o retorno iminente do Paulistão neste final de semana, após a liberação do Governo do estado de São Paulo, o Corinthians realizou, na manhã desta sexta-feira, sua sexta sessão de treinamentos desta semana no CT Joaquim Grava. E objetivo foi intensificar os trabalhos pensando no estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A atividade comandada pelo técnico Vagner Mancini teve foco tático. Inicialmente, o treinador separou um grupo de atletas para passar instruções e passar uma movimentação específica. Em seguida, o elenco foi submetido a um coletivo e enfrentamento em campo aberto.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.