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De olho na retomada do Paulistão, Corinthians faz treino tático e coletivo nesta sexta-feira

Comissão técnica organizou atividade em grupo com foco de movimentação ofensiva. Timão deve jogar pelo estadual neste final de semana e aguarda definição da FPF...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 14:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com o retorno iminente do Paulistão neste final de semana, após a liberação do Governo do estado de São Paulo, o Corinthians realizou, na manhã desta sexta-feira, sua sexta sessão de treinamentos desta semana no CT Joaquim Grava. E objetivo foi intensificar os trabalhos pensando no estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
A atividade comandada pelo técnico Vagner Mancini teve foco tático. Inicialmente, o treinador separou um grupo de atletas para passar instruções e passar uma movimentação específica. Em seguida, o elenco foi submetido a um coletivo e enfrentamento em campo aberto.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.
O Timão volta a treinar na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e aguarda definição de data para voltar a jogar no Campeonato Paulista, o adversário deve ser o Guarani, neste domingo, mas nada ainda foi oficializado pela FPF. Mateus Vital, Ruan Oliveira, Gustavo Mantuan, Danilo Avelar e Guilherme Biro seguem em recuperação com o departamento médico.

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