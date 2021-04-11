De olho na reta final do Gauchão, Internacional trabalha para 'ajustar' o time

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após uma semana para descanso, o Internacional foca na retomada do Campeonato Gaúcho e tenta brigar pela ponta da competição nas duas últimas rodadas.

+ Rubro-negros zoam Palmeiras e comemoram bi da Supercopa; veja os memes

No momento, o Colorado tem 17 pontos, mesmo desempenho do Grêmio. Porém, o Tricolor tem um jogo a menos e isso pode pesar nas rodadas finais.

Nos dois últimos compromissos, o Inter terá pela frente o Aimoré, fora de casa e depois encara o Esportivo, no Beira-Rio.

Seca de vitórias