De olho na reta final do Gauchão, Internacional trabalha para 'ajustar' o time

Após uma semana para descanso, o Internacional foca na retomada do Campeonato Gaúcho e tenta brigar pela ponta da competição nas duas últimas rodadas.
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No momento, o Colorado tem 17 pontos, mesmo desempenho do Grêmio. Porém, o Tricolor tem um jogo a menos e isso pode pesar nas rodadas finais.
Nos dois últimos compromissos, o Inter terá pela frente o Aimoré, fora de casa e depois encara o Esportivo, no Beira-Rio.
Seca de vitórias
Para conseguir o feito da liderança, o Inter também precisa quebrar uma sequência negativa de não vencer nos últimos dois compromissos.