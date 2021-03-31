De olho na Recopa, Palmeiras dá sequência aos treinamentos com trabalho tático

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira (31), o Palmeiras deu sequência à preparação para a temporada de 2021, na Academia de Futebol, com um treino tático de alta intensidade. Comandado por Vitor Castanheira, que assumiu a frente da equipe após a folga de João Martins – enquanto Abel Ferreira não retorna de Portugal – o elenco realizou um treino de movimentação e posicionamento.>> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio

Separando os atletas em dois times, a comissão organizou um exercício posicional visando, principalmente, ao aprimoramento da parte tática da equipe, mas também a aspectos técnicos individuais. As atividades trabalham variadas situações de jogo, como transição, triangulação e marcação, utilizando o espaço total do campo do centro de treinamento.Após realizarem o aquecimento com os demais jogadores, Zé Rafael e Gabriel Veron, que cumprem um cronograma específico de recuperação física, treinaram separadamente, em conjunto com atletas mais novos do grupo de apoio. Além deles, Wesley fez trabalhos internos no centro de excelência em função da rotina própria de aperfeiçoamento da parte muscular, depois da grave lesão sofrida na temporada passada.