De olho na Ponte Preta, Vítor Pereira organiza trabalho tático para o elenco do Corinthians

Na tarde desta quarta-feira (9), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o duelo contra a Ponte Preta no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros da história corintiana

Após o aquecimento, o técnico Vítor Pereira promoveu uma atividade tática de olho no duelo diante da equipe de Campinas.

Quem retornou às atividades pelo Timão foi o zagueiro João Victor. Ausência no treino de terça-feira, o zagueiro, que completou 100 jogos com a camisa do Timão na derrota para o São Paulo, se recuperou da indisposição estomacal e trabalhou normalmente com o restante do elenco.

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Assim como nas últimas duas atividades, o zagueiro Robert Renan, convocado durante a tarde para jogos-treino com a Seleção Brasileira Sub-19 participou do treino do Corinthians nesta quarta-feira.

O elenco alvinegro se reapresenta no CT Joaquim Grava na quinta-feira (10) no período da tarde, para a penúltima atividade visando o duelo contra a Macaca.