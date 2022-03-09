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De olho na Ponte Preta, Vítor Pereira organiza trabalho tático para o elenco do Corinthians

O novo técnico do Timão contou com o retorno do zagueiro João Victor no terceiro treino preparatório para o duelo contra a Ponte...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 19:30

Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:30

Na tarde desta quarta-feira (9), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o duelo contra a Ponte Preta no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros da história corintiana
Após o aquecimento, o técnico Vítor Pereira promoveu uma atividade tática de olho no duelo diante da equipe de Campinas.
Quem retornou às atividades pelo Timão foi o zagueiro João Victor. Ausência no treino de terça-feira, o zagueiro, que completou 100 jogos com a camisa do Timão na derrota para o São Paulo, se recuperou da indisposição estomacal e trabalhou normalmente com o restante do elenco.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão
Assim como nas últimas duas atividades, o zagueiro Robert Renan, convocado durante a tarde para jogos-treino com a Seleção Brasileira Sub-19 participou do treino do Corinthians nesta quarta-feira.
O elenco alvinegro se reapresenta no CT Joaquim Grava na quinta-feira (10) no período da tarde, para a penúltima atividade visando o duelo contra a Macaca.
Crédito: VítorPereirapassandoinstruçõesparaosjogadoresdoTimãodurantetreino(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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