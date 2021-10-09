De olho na Libertadores, Fluminense busca driblar o negativo retrospecto recente contra o Atlético-GO

Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Atlético-GO pela 25ª rodada do Brasileiro no Maracanã. Com o objetivo de conquistar a classificação para a Libertadores, o Tricolor precisa se recuperar da derrota na última rodada, contra o Fortaleza, para encostar novamente no G6. Contudo, o retrospecto recente do confronto é desfavorável para o Time de Guerreiros.Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 13 partidas pelo Brasileiro, com seis vitórias do Tricolor, quatro do time goiano e três empates. No Maracanã, o visitante venceu apenas uma vez, também na 25ª rodada da competição, em 2012.Porém, nos últimos cinco confrontos, quatro deles ocorridos na temporada passada, o Dragão venceu as três últimas, contra apenas uma vitória do Flu e um empate. Em 2020, o Atlético-GO também foi responsável pela eliminação do clube na quarta fase da Copa do Brasil. Na sexta rodada do Brasileiro, o Tricolor perdeu para o Atlético no Estádio Antônio Accioly por 1 a 0, com um gol de Nathan Silva. Assim, a missão de conquistar os três pontos em casa não é garantida.