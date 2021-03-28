De olho na joia! Barcelona irá monitorar Natan, emprestado pelo Flamengo, no Red Bull Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Recém-negociado com o Red Bull Bragantino, Natan foi emprestado pelo Flamengo e assinou um vínculo até janeiro de 2022. Mas o mercado segue atento aos seus passos, inclusive o internacional. De acordo com o jornal catalão "Sport", o Barcelona irá monitorar o progresso do zagueiro de 20 anos.A publicação credita Domènec Torrent, conhecido por lá por ter sido auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, sobretudo, pelas primeiras oportunidades de Natan nos profissionais do Flamengo: "Mostrou maturidade inadequada para um estreante e disputou partidas de máxima pressão, inclusive a Libertadores".

Através do colunista Joaquim Piera, o "Sport" também analisou a ida de Natan para o Red Bull Bragantino, que investiu R$ 5 milhões no empréstimo e que terá que desembolsar R$ 22 milhões caso o defensor atue em 20 jogos oficiais nesta temporada.

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