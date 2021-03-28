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De olho na joia! Barcelona irá monitorar Natan, emprestado pelo Flamengo, no Red Bull Bragantino

Zagueiro de 20 anos foi cedido ao clube paulista até janeiro de 2022, com opção de compra...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 15:17
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Recém-negociado com o Red Bull Bragantino, Natan foi emprestado pelo Flamengo e assinou um vínculo até janeiro de 2022. Mas o mercado segue atento aos seus passos, inclusive o internacional. De acordo com o jornal catalão "Sport", o Barcelona irá monitorar o progresso do zagueiro de 20 anos.A publicação credita Domènec Torrent, conhecido por lá por ter sido auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, sobretudo, pelas primeiras oportunidades de Natan nos profissionais do Flamengo: "Mostrou maturidade inadequada para um estreante e disputou partidas de máxima pressão, inclusive a Libertadores".
Através do colunista Joaquim Piera, o "Sport" também analisou a ida de Natan para o Red Bull Bragantino, que investiu R$ 5 milhões no empréstimo e que terá que desembolsar R$ 22 milhões caso o defensor atue em 20 jogos oficiais nesta temporada.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Cabe destacar que o Flamengo, ao final da negociação, manterá 12% dos direitos econômicos de Natan, que, em menos de seis meses no time de cima do Rubro-Negro, disputou 18 partidas, marcou um gol e marcou o nome na história ao participar da conquista do Octa do Brasileirão.

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