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De olho em possível rescisão na China, Flamengo monitora situação de Renato Augusto

Com cinco meses de salários atrasados e sem jogar, meia tem contrato com o Bejing Gouan até dezembro deste ano. Em caso de litígio, ele dará prioridade ao Rubro-Negro...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 14:42
Crédito: Reprodução
Até o momento não há nenhuma negociação, mas o Flamengo tem interesse em repatriar Renato Augusto ainda nesta temporada. Enquanto o meia tem futuro indefinido no Beijing Gouan, da China, a diretoria rubro-negra monitora atentamente a situação e aguarda uma definição antes de se movimentar. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO cenário não é simples: Renato Augusto tem cinco meses de salários atrasados e não pode entrar na China desde o início do ano por questões sanitárias. Sem previsão de retorno, ele mantém a forma no Rio de Janeiro enquanto aguarda uma definição. O contrato atual acaba em dezembro deste ano, mas existe uma cláusula de renovação automática por mais dois anos se for de interesse do Beijing.
O clube chinês, no entanto, ainda não manifestou o desejo de exercer essa renovação e, a partir desta quinta-feira, o volante está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. Diante dessa situação, Renato Augusto conversa com seus empresários alternativas para um litígio sem abrir mão do que tem a receber desde fevereiro. Uma ação na Fifa não está descartada.
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À espera da definição, o Flamengo já deixou claro para o atleta que as portas estão abertas. Renato Augusto, da mesma forma, também revelou que o retorno ao Rubro-Negro está nos seus planos. Resta esperar os próximos capítulos da história.

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