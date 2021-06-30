De olho em possível rescisão na China, Flamengo monitora situação de Renato Augusto

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Até o momento não há nenhuma negociação, mas o Flamengo tem interesse em repatriar Renato Augusto ainda nesta temporada. Enquanto o meia tem futuro indefinido no Beijing Gouan, da China, a diretoria rubro-negra monitora atentamente a situação e aguarda uma definição antes de se movimentar. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO cenário não é simples: Renato Augusto tem cinco meses de salários atrasados e não pode entrar na China desde o início do ano por questões sanitárias. Sem previsão de retorno, ele mantém a forma no Rio de Janeiro enquanto aguarda uma definição. O contrato atual acaba em dezembro deste ano, mas existe uma cláusula de renovação automática por mais dois anos se for de interesse do Beijing.

O clube chinês, no entanto, ainda não manifestou o desejo de exercer essa renovação e, a partir desta quinta-feira, o volante está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. Diante dessa situação, Renato Augusto conversa com seus empresários alternativas para um litígio sem abrir mão do que tem a receber desde fevereiro. Uma ação na Fifa não está descartada.

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