De olho em clássico, Palmeiras treina e realiza atividades técnicas e táticas

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Querendo manter a boa fase no Brasileirão, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, de olho no clássico do próximo sábado. Contra o São Paulo, fora de casa, a equipe de Abel Ferreira quer se manter na liderança isolada do nacional.

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A primeira parte do treino foi em campo reduzido, com o elenco dividido em dois grupos - enquanto um focava em passes e marcar gols, o outro tinha que alcançar uma das quatro estacas dispostas no gramado, visando trabalhar agilidade, movimentação e velocidade de tomada de decisão.

Posteriormente, a comissão técnica organizou um trabalho voltado para a parte tática. Alguns atletas ficaram focados em treinar ações ofensivas, simulando jogadas até a linha de fundo, com o cruzamento e a finalização do atacante. Já o restante ficou trabalhando ações do meio campo, desde ligação com o ataque, até disputa entre atacantes e zagueiros.

Veja a tabela completa do BrasileirãoOs atacantes Luiz Adriano, Borja e Rony e o lateral-esquerdo Jorge fizeram atividades separadas, cumprindo cronograma proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance. Os quatro trabalharam juntos na parte interna do centro de excelência e, também, no gramado.

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