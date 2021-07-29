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De olho em clássico, Palmeiras treina e realiza atividades técnicas e táticas

Ainda sem Rony, Luiz Adriano e os atletas que chegaram recentemente, Verdão deu sequência à preparação para o Choque-Rei...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Querendo manter a boa fase no Brasileirão, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, de olho no clássico do próximo sábado. Contra o São Paulo, fora de casa, a equipe de Abel Ferreira quer se manter na liderança isolada do nacional.
Torcem para quem? Saiba o time do coração de diversos atletas brasileiros dos Jogos Olímpicos de Tóquio
A primeira parte do treino foi em campo reduzido, com o elenco dividido em dois grupos - enquanto um focava em passes e marcar gols, o outro tinha que alcançar uma das quatro estacas dispostas no gramado, visando trabalhar agilidade, movimentação e velocidade de tomada de decisão.
Posteriormente, a comissão técnica organizou um trabalho voltado para a parte tática. Alguns atletas ficaram focados em treinar ações ofensivas, simulando jogadas até a linha de fundo, com o cruzamento e a finalização do atacante. Já o restante ficou trabalhando ações do meio campo, desde ligação com o ataque, até disputa entre atacantes e zagueiros.
Veja a tabela completa do BrasileirãoOs atacantes Luiz Adriano, Borja e Rony e o lateral-esquerdo Jorge fizeram atividades separadas, cumprindo cronograma proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance. Os quatro trabalharam juntos na parte interna do centro de excelência e, também, no gramado.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A equipe ainda volta aos treinamentos na próxima sexta-feira (30) visando a partida válida pela 14ª do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no sábado, às 19h (de Brasília). O Maior Campeão Nacional vem de sete vitórias consecutivas na competição, ocupando a primeira posição com 31 pontos.

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