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futebol

De lateral esquerdo a ponta, Luciano Juba comenta sobre boa fase no Sport

Lateral anotou três gols e deu três assistências em 11 jogos feitos pelo rubro-negro na temporada
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 12:27

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:27

A boa fase do originalmente lateral-esquerdo Luciano Juba tem sido um dos pontos altos do Sport no início de temporada. Com três gols e três assistências em 11 jogos, o jogador de 22 anos de idade tem sido um dos destaques ofensivos do Leão, algo que ficou em evidência diante do protagonismo na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, fora de casa, pela Copa do Nordeste.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o gol e a assistência dadas por ele, a equipe encerrou seu longo jejum de sete partidas sem vencer e, de quebra, ele foi coroado como o melhor jogador da partida.
- Foi uma vitória muito importante pro grupo. Sabíamos da importância desse clássico, que seria um jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo comigo nesse início de temporada. Acredito que seja fruto de bastante trabalho. Vínhamos trabalhando muito forte e graças a Deus as coisas voltaram a dar certo para a gente - declarou.
Um dos combustíveis para Juba é o incentivo que vem das arquibancadas. Entre aplausos e vaias, a torcida pulsante do Sport é creditada por ele como um dos principais motivos para que os atletas rendam o máximo. Agora, o atleta quer que a virada de chave contra o Bahia resulte em uma sequência positiva na reta final do Campeonato Pernambucano.
- A torcida é sempre um jogador a mais pra gente. É muito importante ter a torcida dentro do estádio nos apoiando e incentivando. Temos uma sequência difícil pelo estadual agora. Estamos focados jogo a jogo. Vamos enfrentar o Salgueiro para depois pensarmos no clássico. Sabemos que é muito difícil jogar contra o Salgueiro na casa deles, mas vamos dar nosso melhor para sair com o resultado positivo - prometeu Juba.
O próximo desafio do Sport para tentar manter a empolgação da quebra de sequência negativa virá nesta terça-feira (8), diante do Salgueiro, às 19h30 (de Brasília), no Cornélio de Barros, em duelo atrasado da sexta rodada do Pernambucano. Nesse momento, a equipe é sexta colocada, com nove pontos ganhos, e está no limite da zona de classificação para as quartas de final.
Crédito: SanJr./Sport

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