De férias em Fortaleza, Evanilson visita concentração do Fluminense e exalta 'moleques de Xerém'

Após o empate com o Fortaleza por 1 a 1 na Arena Castelão, o Fluminense recebeu uma visita especial na concentração. De férias em sua cidade natal, o atacante Evanilson foi até o hotel para rever os ex-companheiros. Ele registrou o momento nas redes sociais com diversos atletas com quem atuou junto nas categorias de base.
O atacante defende atualmente o Porto e foi revelado no Tricolor. Com a camisa do Fluminense, fez 28 jogos como profissional e 11 gols entre o fim de 2019 e setembro de 2020, quando foi vendido. Ele posou ao lado de Martinelli, Wisney, Calegari e Kayky, todos da base.Nas respostas à postagem, a torcida exaltou o centroavante. O Flu permaneceu com 6% de direitos econômicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. Na época, o clube tentou ficar com o jogador até janeiro, mas não conseguiu.
Descoberto no Estação, do Ceará, Evanilson chegou ao Fluminense em 2013 e passou até pelo Flu Samorin, antigo projeto tricolor na Eslováquia. Em 2019, o atacante foi artilheiro dos campeonatos Carioca e Brasileiro sub-20, com 28 gols no total, e subiu para o profissional. No fim de 2019, porém, ele não renovou o contrato com o Flu.