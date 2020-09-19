De Férias com o Ex? Palmeiras reencontrará velhos conhecidos

Crédito: Divulgação/Grêmio

Se você acredita no poder da 'Lei do Ex', fique atento, o próximo domingo é uma verdadeira sessão especial desse tipo de acontecimento sobrenatural do futebol. No duelo entre Palmeiras e Grêmio, pela décima primeira rodada do Brasileirão 2020, o Alviverde poderá encarar até 5 jogadores que já vestiram o verde e o branco e que agora atuam pela equipe tricolor do Rio Grande do Sul.

​Vindo em má fase e com o treinador Renato Gaúcho super pressionado no cargo, o Grêmio pode usar um time misto diante do Palmeiras. E é nesse onze inicial bastante mexido que, potencialmente, Vanderlei Luxemburgo e seus comandados estarão frente a frente com seus ex, como acontece no famoso reality show da MTV, no qual os participantes se encontram com seus antigos parceiros.Confira a lista:

Paulo Miranda

Hoje com 32 anos, o zagueiro estreou no Palmeiras quando completou 20, em uma partida da Copa Sul Americana, no antigo Palestra Itália. Pelo Verdão, Paulo atuou durante uma temporada, em apenas dois jogos, até ser emprestado ao Oeste, de Itápolis. De lá, foi ao São Paulo e rodou por mais clubes do país e do exterior até chegar ao Tricolor.

David Braz

​Nem teve tempo de esfriar seu assento no vestiário do Palmeiras. Ainda sem atuar pelo Grêmio, o lateral esquerdo se mudou pra Porto Alegre na semana passada depois de viver mais de dois anos na Academia de Futebol. Campeão Brasileiro, Paulista e da Flórida Cup pelo Verdão, Diogo já não se ajustava com o ambiente palestrino e não lidava bem com a reserva. Precisava de novos ares.

​Robinho

​Ainda que breve, sua passagem no Palmeiras foi extremamente marcante. Símbolo daquele elenco vitorioso que iniciou a reconstrução do clube, o meia teve atuações gigantes na Copa do Brasil e ainda deu assistência pro primeiro gol de Dudu na final daquele torneio. Sempre intenso, deu declarações polêmicas e ganhou o carinho do torcedor. Saiu de forma estranha, mas tem seu nome estabelecido pra sempre.

​Diego Souza

​O hoje titular da camisa 9 gremista, Diego teve uma passagem super marcante no Verdão. Entre 2008 e 2010, atuou 140 vezes e anotou 39 gols, incluindo uma pintura do meio de campo, no antigo Palestra Itália, diante do Atlético Mineiro. Diego deixou o Verdão em meio à polêmicas e deu uma minada no carinho construído, mas é inegável sua relevância naquele elenco.