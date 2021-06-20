De 'esquecido' a possível solução: Rodrigo Varanda recebe nova oportunidade no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Bahia, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. Para o jogo, o técnico Sylvinho terá o desfalque de três peças de ataque, o que o fez buscar alternativas no elenco e aí apareceu a oportunidade para Rodrigo Varanda, que estava "sumido" e volta a receber uma chance na lista de relacionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Formado na base do Timão, Varanda foi promovido ao elenco principal no início desta temporada e fez sua estreia no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na primeira rodada do Paulistão. Em seguida, jogou o Dérbi, também pelo estadual e marcou o gol do empate em 2 a 2. Mas não parou por aí. Em seu terceiro jogo, diante da Ponte, deu assistência para Mateus Vital.

Foi um começo muito promissor do jovem, que permaneceu na equipe titular com Vagner Mancini, mas sua produção passou a cair gradativamente e o conjunto da obra, dentro e fora de campo, o tirou a sequência que havia conquistado. Tanto é que seu último jogo foi no dia 25 de abril, na vitória sobre o Santos, no Paulistão, quando atuou por menos de dez minutos.São quase dois meses sem entrar em campo. No entanto, nesse meio tempo, ele chegou a ser relacionado para três partidas (Novorizontino, Penãrol e River Plate-PAR), sendo a última delas no dia 26 de maio, há quase um mês, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. De lá para cá ele não foi convocado pelo técnico Sylvinho, que fez sua estreia já na partida seguinte, pelo Brasileirão.

Acontece que para o duelo com Bahia, neste domingo, Luan, Gustavo Mosquito e Léo Natel estão fora de combate e serão desfalques, restando ao técnico buscar soluções ofensivas dentro do elenco e uma delas foi "resgatar" Rodrigo Varanda para ser uma opção para o setor em Salvador. Por ter característica de velocidade, algo raro no Timão, ele pode até começar como titular.