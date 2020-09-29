De 'Cuca presidente' a sonho de Seleção, Marinho, do Santos, abre o jogo sobre o seu momento na carreira

Artilheiro do Santos em 2020, com 11 gols, Marinho é hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Contratado pelo Peixe em maio de 2019, a sua trajetória no clube iniciou nas mãos de Jorge Sampaoli e hoje está nas de Cuca, dois técnicos muito elogiados pelo atacante em entrevista concedida ao programa “Bem Amigos”, do SporTV, nesta segunda-feira (28).

Para o camisa 11, o atual técnico santista construiu uma família com o elenco, em um momento onde era necessário blindá-los dos problemas administrativos. Segundo o jogador, o trabalho do atual treinador vai além das quatro linhas.

– O Cuca é um pai para mim. Depois que ele chegou no Santos, virou praticamente nosso presidente. Ele entrou, mudou tudo, ajeitou a casa. Temos tanta dificuldade. O clube sem dinheiro, sem contratar. A gente sem receber. O Cuca mudou muita coisa. Eu não gosto de me meter muito em política, não seria a pessoa certa para falar, mas é como falei: ele é o nosso presidente – afirmou o atacante.

Outro treinador muito elogiado por Marinho foi Jorge Sampaoli, comandante santista na chegada do atleta, em maio de 2019. Atualmente no Atlético-MG, o técnico argentino foi fundamental para a evolução do camisa 11, que afirma ter se redescoberto nas mãos do argentino.

– Sampaoli me ensinou a jogar futebol. Antes eu acho que só corria. Evoluí diariamente como atleta – disse Marinho.SELEÇÃO BRASILEIRA

Embora tenha se destacado, falta ao artilheiro do Peixe uma convocação para a Seleção Brasileira, frustrada na lista de relacionados por Tite para as duas primeiras partidas Das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13 de outubro. Marinho foi preterido por atacantes que atuam no futebol europeu, mas ainda assim nutre o sonho de vestir a Amerlinha.

– Não sou um Neymar, mas sempre me dediquei e honrei a camisa. É um sonho, sim, vestir a camisa da seleção e estar me dedicando como sempre – pontuou o atacante.

MAIS BOLA, MENOS MEMES

Com um jeito excêntrico, Marinho tem exposto menos o seu lado brincalhão, fruto de memes e entrevistas engraçadas, para que o seu desempenho em campo seja o maior foco. No entanto, ele garante que internamente nada mudou.