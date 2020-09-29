Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De 'Cuca presidente' a sonho de Seleção, Marinho, do Santos, abre o jogo sobre o seu momento na carreira
futebol

De 'Cuca presidente' a sonho de Seleção, Marinho, do Santos, abre o jogo sobre o seu momento na carreira

Artilheiro do Peixe em 2020, atacante também destacou a importância tática de Sampaoli em seu crescimento...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 06:00
Artilheiro do Santos em 2020, com 11 gols, Marinho é hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Contratado pelo Peixe em maio de 2019, a sua trajetória no clube iniciou nas mãos de Jorge Sampaoli e hoje está nas de Cuca, dois técnicos muito elogiados pelo atacante em entrevista concedida ao programa “Bem Amigos”, do SporTV, nesta segunda-feira (28).
Para o camisa 11, o atual técnico santista construiu uma família com o elenco, em um momento onde era necessário blindá-los dos problemas administrativos. Segundo o jogador, o trabalho do atual treinador vai além das quatro linhas.
– O Cuca é um pai para mim. Depois que ele chegou no Santos, virou praticamente nosso presidente. Ele entrou, mudou tudo, ajeitou a casa. Temos tanta dificuldade. O clube sem dinheiro, sem contratar. A gente sem receber. O Cuca mudou muita coisa. Eu não gosto de me meter muito em política, não seria a pessoa certa para falar, mas é como falei: ele é o nosso presidente – afirmou o atacante.
Outro treinador muito elogiado por Marinho foi Jorge Sampaoli, comandante santista na chegada do atleta, em maio de 2019. Atualmente no Atlético-MG, o técnico argentino foi fundamental para a evolução do camisa 11, que afirma ter se redescoberto nas mãos do argentino.
– Sampaoli me ensinou a jogar futebol. Antes eu acho que só corria. Evoluí diariamente como atleta – disse Marinho.SELEÇÃO BRASILEIRA
Embora tenha se destacado, falta ao artilheiro do Peixe uma convocação para a Seleção Brasileira, frustrada na lista de relacionados por Tite para as duas primeiras partidas Das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13 de outubro. Marinho foi preterido por atacantes que atuam no futebol europeu, mas ainda assim nutre o sonho de vestir a Amerlinha.
– Não sou um Neymar, mas sempre me dediquei e honrei a camisa. É um sonho, sim, vestir a camisa da seleção e estar me dedicando como sempre – pontuou o atacante.
MAIS BOLA, MENOS MEMES
Com um jeito excêntrico, Marinho tem exposto menos o seu lado brincalhão, fruto de memes e entrevistas engraçadas, para que o seu desempenho em campo seja o maior foco. No entanto, ele garante que internamente nada mudou.
– Marinho não mudou de pessoa. Não deixei de ser um cara engraçado, mas queria trazer o lado do Marinho em campo, que as pessoas olhassem para mim e obtivesse respeito de uma maneira diferente, de almejar a seleção brasileira, de o treinador da seleção olhar porque é um cara dedicado, um bom jogador – falou o artilheiro do Peixe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados