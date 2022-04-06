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futebol

De contestado a exaltado, Gustavo Mosquito completa 100 jogos pelo Corinthians

Atacante chegou ao Timão em 2019, foi emprestado de três vezes, mas há duas temporadas se fixou com a camisa corintiana...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:01
A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Always Ready, da Bolívia, na última terça-feira (5), pela estreia da Libertadores em 2022, marcou a centésima partida do atacante Gustavo Mosquito pelo Timão. O jogador começou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Paulinho, para atingir a marca.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Libertadores> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na Copa Libertadores de 2022
Contratado pelo Timão em 2019, Mosquito fez a sua primeira partida em no dia 13 de janeiro daquele ano, em amistoso contra o Santos, na Neo Química Arena. Assim como nesta terça-feira (5), o atacante iniciou a partida, que terminou em empatada em 1 a 1, no banco de reservas.
Na primeira temporada, Gustavo não agradou, tanto que foi emprestado para o Vila Nova, de Goiás, e Oeste Barueri na mesma temporada, e para o Paraná, no ano seguinte. Ainda assim, o camisa 19 esteve presente no elenco que conquistou o Campeonato Paulista pelo Corinthians, no primeiro semestre.
Em agosto de 2020, Mosquito teve a sua volta solicitada pelo então treinador Tiago Nunes e, aos poucos, foi se mostrando peça importante para o Timão.
- Muito feliz em completar essa marca. Um momento especial para mim, onde realizei meu sonho de jogar com a camisa do Corinthians. Espero poder atingir mais marcas com esse manto que tanto respeito e admiro. Obrigado, Corinthians! – disse Gustavo Mosquito, via assessoria.
Mesmo tendo começado a sua centésima partida como reserva, mais da metade dos jogos em que Mosquito esteve em campo foram como titular, 55 de 100, tendo marcado 13 gols. O retrospecto é bastante equilibrado, com 39 vitórias, 30 empates e 31 derrotas, aproveitamento de 49%.
Contra o Always, Mosquito teve uma atuação discreta. O jogador atuou 30 minutos, deu 11 passes, todos certos, mas não finalizou, cruzou ou tentou um drible sequer.
Crédito: Mosquitoéconsideradoum'reservadeluxo'doTimãoatualmente(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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