De começo ruim, troca de treinadores ao título: relembre a campanha do Botafogo na Série B

O Botafogo é Campeão Brasileiro da Série B! Com uma rodada de antecedência, o Alvinegro conquistou o título do campeonato e já começou a preparação para a temporada que vem, na elite do futebol nacional. Porém, o início da campanha da equipe na competição não foi nada fácil até chegar a conquista do título neste último domingo. O LANCE! relembra a trajetória do Glorioso na Série B.> Confira a classificação da Série B

COMEÇO RUIMO Botafogo iniciou a Série B em busca do principal objetivo: o acesso. Porém, o momento do clube antes do começo do campeonato não dava esperanças ao torcedor. O Alvinegro foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e fez um péssimo Campeonato Carioca. Dessa forma, o então técnico Marcelo Chamusca já dava início na competição pressionado.

O primeiro compromisso do Botafogo foi contra o Vila Nova, fora de casa. Na ocasião, a equipe ficou no empate por 1 a 1. A primeira derrota do técnico Chamusca na Série B veio na quinta rodada, por 3 a 1 contra o Náutico nos Aflitos. Até então, o Alvinegro havia vencido duas e empatado duas no campeonato. Com dez rodadas, o treinador conseguiu apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Assim, o técnico Marcelo Chamusca deixava o clube em um cenário negativo.

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DEMISSÃO DO CHAMUSCAA postura do Botafogo não agradava aos torcedores e a pressão do técnico Marcelo Chamusca no cargo só aumentava. A demissão de Chamusca veio após o empate do Alvinegro por 3 a 3 com o Cruzeiro no Nilton Santos. Outro fator para a queda do treinador foi o desempenho da equipe como visitante, em que não conseguiu triunfar uma vez sequer.

A partir disso, a diretoria começou a trabalhar e foi atrás de um novo comandante para o clube. O nome que mais agradava o clube e à torcida era Lisca. O Botafogo quase fechou com o treinador, mas Lisca desistiu e negociou com o rival Vasco, que também estava num cenário negativo na Série B. O Alvinegro, portanto, acertou com Enderson Moreira para assumir o comando da equipe. E foi aí que as coisas começaram a melhorar.

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EMBALO COM ENDERSONO clube fechou com Enderson Moreira e, devido ao trabalho recente do treinador, a notícia não agradou aos torcedores. Porém, esse sentimento passou rápido porque em sua estreia no comando da equipe, o Alvinegro venceu o Confiança fora de casa por 1 a 0. Depois disso, o Botafogo embalou e conseguiu quatro vitórias consecutivas.

Um importante confronto da equipe na Série B foi a vitória no Couto Pereira contra o Coritiba, então líder do campeonato. A grande arrancada do clube com Enderson Moreira e o triunfo contra o Coxa permitiu que o Alvinegro entrasse no G4 da tabela na 21ª rodada, para não mais sair. Enderson levou o Botafogo da 14ª colocação à liderança e, mais tarde, ao título de campeão.DUPLA CHAY E NAVARRO E A VOLTA DE CARLI COMO TITULARA campanha do Botafogo na Série B também foi marcada por outros personagens. Os atletas Chay e Navarro se destacaram e contribuíram bastante para a conquista do título. Chay comandou o meio-campo da equipe e formou uma boa dupla com o atacante Navarro, que guardava as bolas para dentro do gol. O meia marcou 8 gols e 8 assistências, enquanto Navarro anotou 14 gols e deu 9 assistências.

Outro personagem que se destacou foi Joel Carli. O zagueiro retornou ao clube no início da temporada, mas só entrou em campo na 16ª rodada da Série B. O argentino formou uma grande dupla de zaga com Kanu e conquistaram números impressionantes - fora a invencibilidade, sofreram apenas três gols em mil minutos em campo. Além da estatística, Carli é um jogador experiente, capitão e liderou a equipe dentro e fora dos gramados.

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VOLTA DA TORCIDA, ACESSO E TÍTULOO retorno do público aos estádios também foi fundamental para a campanha do Botafogo. A torcida alvinegra pode apoiar o clube no Nilton Santos a partir da 26ª rodada e contribuiu para o ótimo desempenho do time como mandante na Série B. Foram 15 vitórias em 18 partidas em casa.

Na reta final da Série B, um duelo merece destaque. O Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 em São Januário, assumiu a liderança e acabou com as chances de acesso do rival. Após isso, o objetivo do clube na temporada estava muito próximo de se concretizar.

O jogo do acesso veio em casa. Com o Nilton Santos em clima de festa, o Botafogo bateu o Operário-PR com emoção e confirmou o retorno à elite do futebol brasileiro com duas rodadas de antecedência. E o título veio na partida seguinte. Neste último domingo, o Alvinegro venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no Bento Freitas e se sagrou Campeão Brasileiro da Série B.

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Para encerrar a temporada e festejar o título, o Botafogo enfrenta o Guarani no Nilton Santos no próximo domingo. O Glorioso planeja fazer mais uma linda festa em casa e já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos.