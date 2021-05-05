De cara nova, equipe sub-20 do Vasco encara o São Raimundo-RR pelas oitavas de finais da Copa do Brasil

Crédito: Equipe Sub-20 desembarcou em Roraima na última segunda e enfrenta o São Raimundo nesta quarta (Divulgação

As competições do futebol de base retornaram nesta semana. Com isso, a equipe sub-20 do Vasco encara o São Raimundo-RR, nesta quarta, às 17h, em Boa Vista-RR, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil da categoria. A volta está marcada para o próximo domingo, às 15h, no Nivaldão. Quem passar encara Internacional ou Tupi-MG.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BCom a subida de alguns jovens para o time profissional (Galarza, Laranjeira, João Pedro, MT, Riquelme), os Meninos da Colina defendem o título com novos nomes, que buscam repetir a gloriosa campanha da última temporada. De acordo com o técnico Diogo Siston, a subida desses jogadores está dentro do processo de formação e o importante é prepará-los da melhor maneira possível.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

- É uma equipe alterada em relação a base da temporada passada. É lógico que durante a temporada a gente foi ajustando o time, encontrando um padrão e um nível de entrosamento. Isso nos fizeram chegar aos títulos, e agora temos uma necessidade maior de tempo para que esses jogadores possam atingir o nível competitivo que a gente atingiu ano passado. Uma equipe com qualidade, mas em formação. Vamos ter que trabalhar bastante - disse o comandante, e completou.

- O trabalho segue e damos o melhor aqui no sub-20 para enfrentar as competições com a melhor formação. Mas sabendo que a qualquer momento o profissional pode solicitar um jogador ou outro. E por conta desse fornecimento de jogadores ao profissional que houveram essas mudanças na equipe. Mas está tudo dentro do processo e a gente está feliz quanto a isso, pois a intenção maior é fazer com que esses jogadores cheguem mais preparados e a comissão técnica do profissional possa aproveitá-los - frisou. Técnico Diogo Siston da equipe sub-20 do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)Dos relacionados para o duelo desta quarta, apenas cinco jogadores atuaram pela categoria na temporada passada (Jp Galvão, Zé Vitor, Caio Eduardo, Fintelman e Menezes). Um dos mais experientes do grupo, o zagueiro Menezes se tornou o capitão da equipe e falou um pouco sobre a nova geração que está chegando para ajudar o elenco.

- O que posso dizer da rapaziada que subiu para o sub-20, é uma geração muito boa (nascidos em 2003). Não vou citar nomes, mas são grandes jogadores, já com passagem pela seleção, que já têm uma rodagem. Alguns estão jogando com o time sub-20 desde o ano passado. Então, já tem uma experiência. Para esse ano, serão peças fundamentais, que vão fazer total diferença para gente. Estão preparados para o desafio e formarão uma boa base com os atletas de 2001 e 2002 - destacou, e acrescentou.