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De Bruno Gomes a Gabriel Pec: com Vanderlei Luxemburgo, Vasco tem valorização dos jovens

Desde a primeira passagem, treinador vem dando oportunidades a jogadores com menos idade, cobrando quando necessário e os fazendo titulares quando possível...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 08:30
Crédito: Vanderlei Luxemburgo vem trabalhando presente e futuro do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
As seguidas participações positivas de Gabriel Pec, especialmente contra Red Bull Bragantino e Palmeiras, levantaram a bola do amadurecimento do meia-atacante a nível profissional. Esteja ele pronto ou não para ser titular, fato é que mais um jogador revelado na base do Vasco ganha espaço no time principal. E com Vanderlei Luxemburgo.O próprio Talles Magno, que foi quem deu lugar a Pec entrou na última partida, foi promovido por Luxa, em 2019, na primeira passagem do treinador. Além dele, outros jogadores tiveram vez com o atual treinador, na temporada passada, e agora estão retomando espaço.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Bruno Gomes foi um. Com Luxa estreou como profissional, foi titular, tomou broncas pelos cartões amarelos no primeiro tempo. Após irregularidade com outros treinadores, retomou a titularidade com o retorno do treinador.
Vanderlei Luxemburgo deu vez também a Caio Lopes, que participou de um dos gols contra o Botafogo. O elenco vascaíno está recheado de jogadores revelados em São Januário. Com a mão do treinador, um ou outro vai ganhando chance. Se vai aproveitar ou não...
- Estamos girando (o elenco). Essa é a realidade. A oportunidade está sendo dada para cada um deles. Eu dou a oportunidade e o jogador tem que buscar em campo - explicou Vanderlei, completando mais adiante, com carinho pelo lateral-direito Cayo Tenório:
- O Tenoriozinho entrou bem de novo. Hoje (terça-feira), optei pela velocidade do Vinícius. Começamos a ter algumas opções tanto ofensivas, quanto defensivas - disse Luxemburgo.

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