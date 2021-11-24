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De artilheiro a opção: em um turno, Adson foi de destaque a alternativa no Corinthians

Nome da vitória corintiana sobre o Ceará, em Itaquera, pela 16ª rodada, atacante sofreu com lesão e perdeu espaço em seu retorno ao Timão...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 07:00
O Corinthians visita o Ceará, nesta quinta-feira (25), às 20h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no primeiro turno, em duelo realizado na Neo Química Arena, a vitória corintiana por 3 a 1 teve um nome: Adson. Na ocasião, o garoto foi titular e marcou os dois primeiros gols corintianos no triunfo. É bem verdade que o jogo marcou a estreia do meia Renato Augusto, que entrou no segundo tempo e anotou o terceiro tento, mas com as duas bolas nas redes foi Adson que deu a tônica do resultado.
Contudo, um turno depois, o camisa 28 acabou perdendo espaço no Corinthians, muito por conta de uma lesão sofrida logo na partida seguinte, contra o Athletico-PR, em Curitiba, após uma entrada na perna esquerda dada pelo zagueiro Thiago Heleno, do Furacão.
Neste interim, chegaram reforços para o setor de ataque, onde Adson atua, como Róger Guedes e Willian, além de Giuliano e Renato Augusto, recém-chegados, começaram a se firmar.
Um mês e 10 dias afastado, o camisa 28 voltou a ser relacionado no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, já no segundo turno, seis rodadas após a lesão, tendo começado a partida no banco de reservas.
Desde então, Adson foi relacionado para os 12 jogos do Corinthians, mas foi titular em apenas um, o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada. Além disso, o atacante entrou em campo em outras cinco oportunidades, somando apenas 58 minutos.
Crédito: Nestatemporada,AdsontemtrêsgolsetrêsassistênciaspeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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