De artilheiro a opção: em um turno, Adson foi de destaque a alternativa no Corinthians

O Corinthians visita o Ceará, nesta quinta-feira (25), às 20h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no primeiro turno, em duelo realizado na Neo Química Arena, a vitória corintiana por 3 a 1 teve um nome: Adson. Na ocasião, o garoto foi titular e marcou os dois primeiros gols corintianos no triunfo. É bem verdade que o jogo marcou a estreia do meia Renato Augusto, que entrou no segundo tempo e anotou o terceiro tento, mas com as duas bolas nas redes foi Adson que deu a tônica do resultado.

Contudo, um turno depois, o camisa 28 acabou perdendo espaço no Corinthians, muito por conta de uma lesão sofrida logo na partida seguinte, contra o Athletico-PR, em Curitiba, após uma entrada na perna esquerda dada pelo zagueiro Thiago Heleno, do Furacão.

Neste interim, chegaram reforços para o setor de ataque, onde Adson atua, como Róger Guedes e Willian, além de Giuliano e Renato Augusto, recém-chegados, começaram a se firmar.

Um mês e 10 dias afastado, o camisa 28 voltou a ser relacionado no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, já no segundo turno, seis rodadas após a lesão, tendo começado a partida no banco de reservas.

Desde então, Adson foi relacionado para os 12 jogos do Corinthians, mas foi titular em apenas um, o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada. Além disso, o atacante entrou em campo em outras cinco oportunidades, somando apenas 58 minutos.