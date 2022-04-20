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De 2019 a 2022: relembre a escalação do Botafogo na última vez do Alvinegro em Brasília

Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras na 6ª rodada do Brasileirão de 2019; Alvinegro retorna à Capital Federal três anos depois para enfrentar o Ceilândia na Copa do Brasil...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 07:00
Longínquos 1061 separam a última vez que o Botafogo jogou em Brasília. O Alvinegro vai matar a saudade do calor e da torcida da Capital Federal na noite desta quarta-feira: a equipe comandada por Luís Castro enfrenta o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha, às 21h30.+ Perda de três titulares, 'novo time' e contra-ataque: como o Ceilândia chega para enfrentar o Botafogo
A última vez que o Botafogo esteve em terras candangas foi em maio de 2019. À época, uma derrota por 1 a 0 para o Palmeiras em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão - a diretoria do Botafogo tinha vendido o mando de campo da partida, que originalmente seria no Estádio Nilton Santos.
De todos os jogadores que estiveram envolvidos naquela partida - sejam entrando ou não -, apenas Gatito Fernández e Jonathan Silva continuam no elenco. O goleiro não vai atuar por não estar 100% fisicamente, enquanto o lateral-esquerdo foi para o time B por não estar nos planos de Luís Castro.
+ Ceilândia-DF x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
O time do Botafogo naquela tarde de sábado foi Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo (Yuri); Luiz Fernando (Igor Cássio), Diego Souza, Léo Valencia (Gustavo Ferrareis). O treinador era Eduardo Barroca.
Diego Cavalieri, Marcinho, Helerson, Jonathan Silva, Gustavo Bochecha, Jean, Alan Santos, Wenderson e Rickson foram os reservas não utilizados no duelo.
Crédito: TimedoBotafogoem2019(Foto:VítorSilva/Botafogo

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