DavidLuizNoFlamengo: torcida faz coro por contratação e torna assunto em alta no Twitter

Crédito: Reprodução/Instagram

Se o Flamengo, através de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, tratou de amenizar as expectativas quanto à possível contratação de David Luiz, a torcida vai na contramão e segue fazendo coro pela chegada do experiente zagueiro.Nesta quinta-feira, houve mobilização da Nação para que a hashtag #DavidLuizNoFlamengo se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil e no mundo. E funcionou. Já são mais de 10 mil postagens com tal escopo até às 14h30, por exemplo.

Na semana passada, logo depois de voltar da Europa, onde agilizou os recentes acertos com Kenedy e Andreas Pereira, Marcos Braz afastou a possibilidade de David Luiz reforçar o Flamengo neste momento. Segundo o dirigente, não houve qualquer contato até aquele momento - ao menos:

- Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato - afirmou Braz em relação ao zagueiro brasileiro, que está sem clube.

Aos 34 anos, David Luiz está sem clube, após o fim de seu vínculo com o Arsenal, e está à espera de propostas que toquem o seu coração, oriunda de um "clube com ambição":

- (O destino) Vai ser o mesmo de antes: um clube com ambição. As ofertas até agora não tocaram o meu coração. Quero continuar em alto nível. Talvez isso aconteça na Premier League - falou David Luiz, em entrevista ao jornal inglês "Daily Mail", emendando:

- Estou trabalhando todos os dias. Quero pressão, lutar por títulos. Quero a sensação de ter que vencer todas as semanas. É por isso que sempre joguei futebol e ainda jogo. Quero me sentir vivo.

O alto padrão de salário de David Luiz e a não assertividade em relação à volta ao futebol brasileiro neste momento pesam contra o Flamengo, que tem como trunfo, caso queira pisar no acelerador na tentativa de contratá-lo, uma boa relação com o empresário do defensor, Giuliano Bertolucci, que lidou com a transação de Kenedy junto ao Chelsea de forma direta.

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