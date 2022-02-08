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futebol

David Luiz trabalha à parte, e Diego Alves é reintegrado ao grupo do Flamengo

Sob o comando de Paulo Sousa, elenco volta a treinar nesta quarta, no Ninho, visando a partida contra o Audax Rio, pelo Campeonato Carioca, na quinta-feira...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:59
Além da confirmação da lesão de Bruno Henrique - que seguirá sem estrear na temporada -, a atividade do Flamengo nesta terça, no Ninho do Urubu, teve outras novidades. Recuperado das dores no joelho esquerdo, Diego Alves foi reintegrado ao grupo e trabalhou com os demais goleiros do Rubro-Negro. Já David Luiz fez um trabalho à parte do grupo, ficando só na academia do CT. O retorno do camisa 1 aos jogos, contudo, ainda não é certo de acontecer na partida contra o Audax Rio, na quinta, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Diego Alves ainda não participou de nenhum dos quatro compromissos do Flamengo na atual temporada, com a meta sendo defendida por Hugo Souza nas duas vezes que o time principal foi utilizado no Campeonato Carioca.David Luiz, por sua vez, entrou no decorrer da partida contra o Boavista, no último dia 2, mas ficou fora do Fla-Flu de domingo após apresentar desgaste muscular acentuado. Sua participação na partida de quinta também é incerta. Nesta quarta, no CT, Paulo Sousa comanda mais uma atividade visando o jogo contra o Audax Rio, em Volta Redonda, e definirá os jogadores relacionados.Neymar deve retornar aos gramados já nesta semana. Por outro lado, Bruno Henrique, do Flamengo, tem pequena lesão confirmada e o São Paulo deve ter mudanças para afastar a crise.Veja todos os detalhes no LANCE! Rápido" />
Crédito: ForadoFla-Fludoúltimodomingo,DavidLuiztrabalhouapenasnaacademianestaterça(Foto:MarceloCortes/CRF

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