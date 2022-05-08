David Luiz revela como Flamengo tem encarado pressão: 'Natural de time grande'

Nos últimos dias, o Flamengo tem vivido dias de tensão. Agora, depois da a derrota para o Botafogo por 1 a 0, a tendência é que o clima na Gávea fique mais conturbado. Em entrevista na saída de campo, o zagueiro David Luiz afirmou que a pressão é natural, devido ao tamanho do clube.+ Confira a tabela da Série A

- Pressão natural de time grande. O importante não é como começa e sim como termina. Se Deus quiser, com título - revelou David Luiz.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Ceará, às 16h30, no Castelão. Mas antes, volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Altos-PI, na quarta-feira, às 19h30, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.