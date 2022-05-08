Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

David Luiz revela como Flamengo tem encarado pressão: 'Natural de time grande'

Com a derrota para o Botafogo, o clima no clube da Gávea tende a ficar mais conturbado...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 13:26
Nos últimos dias, o Flamengo tem vivido dias de tensão. Agora, depois da a derrota para o Botafogo por 1 a 0, a tendência é que o clima na Gávea fique mais conturbado. Em entrevista na saída de campo, o zagueiro David Luiz afirmou que a pressão é natural, devido ao tamanho do clube.+ Confira a tabela da Série A
- Pressão natural de time grande. O importante não é como começa e sim como termina. Se Deus quiser, com título - revelou David Luiz.
Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Ceará, às 16h30, no Castelão. Mas antes, volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Altos-PI, na quarta-feira, às 19h30, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.
Crédito: DavidLuizaindaacreditaemtítulodoFlamengonofinaldatemporada(LancePress/Eduandrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados