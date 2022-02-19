David Luiz, do Flamengo, projeta a decisão da Supercopa e elogia Paulo Sousa: 'Evolução muito produtiva'

- O professor Paulo, juntamente com a sua comissão, está fazendo o trabalho da melhor maneira possível para que todos possam estar disponíveis para esse grande jogo. Então, foi muito qualificada, trabalhamos da melhor maneira possível para viajar e chegar lá prontos para o embate - afirmou o zagueiro..

- Sempre que chega uma nova filosofia, se leva um tempo até ser implantada da melhor maneira e que todos possam conhecer cada conceito que a gente deve seguir, mas acho que a gente vem tendo uma evolução muito produtiva, vem aprendendo bastante. E o grupo está pronto para executar o plano que vai ser feito para essa final - completou.

Em tempo: o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), neste domingo. A partida, que é válida pela Supercopa do Brasil 2022, terá transmissão em tempo real do LANCE!.