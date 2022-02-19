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David Luiz, do Flamengo, projeta a decisão da Supercopa e elogia Paulo Sousa: 'Evolução muito produtiva'

 Ele classificou o Atlético como um 'adversário muito qualificado', ressaltou a importância de ter humildade, mas afirmou que as expectativas para a final são 'as melhores possíveis'...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 15:40
- O professor Paulo, juntamente com a sua comissão, está fazendo o trabalho da melhor maneira possível para que todos possam estar disponíveis para esse grande jogo. Então, foi muito qualificada, trabalhamos da melhor maneira possível para viajar e chegar lá prontos para o embate - afirmou o zagueiro..
- Sempre que chega uma nova filosofia, se leva um tempo até ser implantada da melhor maneira e que todos possam conhecer cada conceito que a gente deve seguir, mas acho que a gente vem tendo uma evolução muito produtiva, vem aprendendo bastante. E o grupo está pronto para executar o plano que vai ser feito para essa final - completou.
Em tempo: o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), neste domingo. A partida, que é válida pela Supercopa do Brasil 2022, terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: DavidLuizdevesertitulardiantedoGalo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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