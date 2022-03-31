David Luiz diz que Flamengo teve 'mais posse e oportunidades' e que nada está definido no Cariocão

Apesar de ter mais volume de jogo, o Flamengo se complicou nos erros coletivos e individuais e saiu de campo derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, pelo jogo de ida da decisão do Cariocão. Na saída de campo, o zagueiro David Luiz disse que o rubro-negro controlou a partida, teve mais posse e mais oportunidades. - É difícil voltar agora, mas tentamos manter o nosso plano e controlar o jogo criando oportunidades. Futebol tem dessas coisas. Agora é preparar para sábado que não tem nada definido. Sem dúvida é complicado perder em jogo no qual a equipe foi superior em boa parte do duelo, principalmente quando você controla o jogo, tem mais posse e mais oportunidades - disse o defensor.

Com a entrada de Arrascaeta, no segundo tempo, o Flamengo teve algumas finalizações e incomodou o goleiro Fábio. No entanto, a atuação da equipe esteve longe de ser consistente e os erros defensivos ligaram o alerta não só para o jogo de volta da final como para o restante da temporada.

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Após a entrada de Léo Pereira, a defesa se desorganizou e o zagueiro cometeu uma falha feia, que gerou o primeiro gol do Fluminense. Logo em seguida, mais um erro do sistema como um todo, que incomodou Filipe Luís e fez com que o time da Gávea saísse de campo em desvantagem.

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O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, também no Maracanã, às 18h, para decidir o campeão Carioca de 2022. O Rubro-negro necessita vencer por dois gols de diferença para levar a decisão pelo menos para os pênaltis e ainda sonhar com o tetracampeonato inédito.