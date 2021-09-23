David Luiz comemora estreia pelo Flamengo: 'É um dos dias mais especiais da minha vida'

David Luiz comemorou a estreia pelo Flamengo, que aconteceu na noite da última quarta-feira, no Maracanã, na vitória do Rubro-Negro sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Em entrevista à FlaTV, o zagueiro destacou que este foi um dos dias mais especiais da própria vida e afirmou que é um privilegiado.> ATUAÇÕES: trio comanda vitória do Flamengo sobre o Barcelona - Sem dúvida nenhuma é um dos dias mais especiais da minha vida. Eu que sai muito cedo do Brasil, poder voltar e voltar num dia tão importante numa semifinal de Libertadores no Maracanã. Agradeço a Deus porque sou um privilegiado sem dúvida nenhuma - comemorou David Luiz.