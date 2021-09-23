David Luiz apresenta credenciais em estreia pelo Flamengo e agrada aos torcedores: 'Chega para ser ídolo'

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Os cinco meses sem atuar em jogo oficial não passaram de um detalhe para David Luiz, que, nesta quarta-feira, estreou como jogador do Flamengo. A atuação, em uma semifinal de Libertadores marcada pela volta da torcida em peso ao Maracanã, foi uma apresentação segura do novo camisa 23 do clube.Mostrando a energia característica e muito firmeza nos duelos, David Luiz atuou até os 12 minutos da etapa final. Atuando pela esquerda, ao lado de Rodrigo Caio, formou a dupla de zaga na qual a torcida deposita esperanças.

- Sem dúvida nenhuma é um dos dias mais especiais da minha vida. Eu que sai muito cedo do Brasil, poder voltar e voltar num dia tão importante numa semifinal de Libertadores no Maracanã. Agradeço a Deus porque sou um privilegiado sem dúvida nenhuma - afirmou o zagueiro na saída do gramado. Os números foram positivos, com três de quatro duelos aéreos vencidos. Ainda de acordo com o "SofaScore", o zagueiro ainda bloqueou um chute - em lance de perigo do Barcelona na primeira etapa - e fez outras quatro interceptações.Após protagonizar a campanha pela contratação do zagueiro, os rubro-negros acompanharam com atenção cada passo dado por David Luiz no gramado do Maracanã. Vibraram com os piques dados pelo camisa 23, que conversou com Rodrigo Caio e, antes de descer para o vestiário, ficou para cobrar faltas, assim como Andreas, Vitinho e Gabigol. Mais um motivo de festa na arquibancada.

A empolgação dos rubro-negros aumentou com a atuação firme do zagueiro. A arquibancada vibrou com cada participação do atleta, que saiu do gramado aos 12 minutos da etapa final sob muitos aplausos - e retribuiu o carinho da Nação.

Os rubro-negros aprovaram a estreia do reforço, apostando na dupla com Rodrigo Caio e que David Luiz colocará fim ao jejum de mais de três anos sem gols de falta do Flamengo. Contra o Barcelona, a cobrança parou na barreira.

- Boa estreia. É um jogador que combina com a torcida do Flamengo. É de muita raça, com experiência europeia e de Seleção Brasileira. Vai formar uma boa dupla com o Rodrigo Caio - afirmou o torcedor rubro-negro Marco Aurelio.