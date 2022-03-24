David Duarte volta a treinar junto ao elenco no CT do Fluminense

O Fluminense conta com um retorno para a decisão da semifinal do Carioca, contra o Botafogo. Nesta quinta-feira, David Duarte voltou a treinar junto ao elenco tricolor. O zagueiro havia se lesionado na vitória sobre o Nova Iguaçu e desde então estava em recuperação no departamento médico do clube. Há a possibilidade de que ele seja relacionado no próximo duelo pelo estadual. A informação foi divulgada pelo jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN, e confirmada pelo LANCE!Reforço para a temporada, David Duarte teve poucas oportunidades em campo até agora. O jogador atuou nos jogos contra o Audax-RJ, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu, quando a lesão o afastou por um tempo. Com a ausência de Felipe Melo, que se recupera de edema na virilha, o zagueiro pode ganhar mais minutagem no desafio contra o Alvinegro.
Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Botafogo, às 16h, no Maracanã. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Tricolor abriu vantagem e ainda pode contar com o empate para se classificar, uma vez que conquistou a Taça Guanabara.