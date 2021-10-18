David Braz vai bem e amplia disputa por vaga no Fluminense em briga por Libertadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Titular apenas cinco vezes desde que chegou ao Fluminense em abril, o zagueiro David Braz engatou, pela primeira vez, uma sequência de duas partidas consecutivas atuando os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. Com bons números, o jogador pode ameaçar a titularidade de Luccas Claro, que não vem repetindo as atuações seguras da última temporada. De acordo com o "SofaScore", o defensor teve precisão de 92% nos passes, além de dar cinco cortes, um desarme e travar dois chutes. David Braz soma oito partidas com a camisa do Fluminense, sendo que em três delas entrou já nos acréscimos do segundo tempo. Nas outras cinco foi titular quando o treinador utilizou uma equipe mista, exceto nas duas últimas rodadas, quando Luccas Claro ficou fora.

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​- O trabalho tem sido muito bom. Desde que cheguei ao Fluminense reparei que tanto na época do Roger como agora com o Marcão, junto aos profissionais do clube, o trabalho é muito sério, muito profissional e bem feito. Isso tem ajudado o Fluminense a brigar sempre nas competições, a ser um time competitivo. O foco é a gente trabalhar bastante e ir atrás da vaga na Libertadores para pensar em conquistas na próxima temporada - disse o jogador, ao site oficial do clube.Depois de três rodadas sem vencer, o triunfo fez o Tricolor chegar aos 36 pontos, subindo para a oitava posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Assim, as chances de uma ida para a Libertadores aumentaram e, no próximo sábado, a equipe tenta manter o bom momento no clássico com o Flamengo, às 19h, no Maracanã.

O rival, inclusive, é velho conhecido de David Braz, que foi campeão brasileiro em 2009 com o Rubro-Negro marcando um dos gols da vitória sobre o Grêmio que garantiu a taça. Ele ficou de 2009 a 2012 na Gávea.