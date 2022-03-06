David Braz exalta título na Taça Guanabara e destaca 'força do grupo' no Fluminense

O Fluminense chegou a 11 vitórias consecutivas e conquistou a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência neste sábado, ao vencer o Resende por 4 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Após a partida, à FluTV, o zagueiro David Braz comemorou o primeiro troféu pelo Tricolor e destacou a importância do momento, mesmo sendo ainda o primeiro turno do Campeonato Carioca.– Às vezes a gente vê as pessoas menosprezando o Estadual, o primeiro turno. É sempre importante. Vivemos em um país de muita cobrança de resultados. Estamos em uma sequência maravilhosa, não lembro de ter vivido isso em outro clube - celebrou o jogador.

O defensor foi reserva na partida da penúltima rodada e viu Luccas Claro e Manoel irem bem. Isso porque ele foi poupado visando a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 21h30. David Braz destacou a importância do grupo, já que os reservas vem sendo importantes especialmente no Estadual.

- Muito feliz pela equipe. E é a equipe, não os 11. Mais uma vez mostrando a importância do grupo. Quando acharam que era o segundo time, o Fluminense mostrou que tem totais condições de ser o time principal. Estamos mostrando a força do grupo e da Taça Guanabara. Esperamos dar sequência no Carioca e na Libertadores. Foi muito importante conquistar esse título - completou.

O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Depois de entrar em campo pela ida da Libertadores, o Flu ainda tem o Boavista na última rodada antes da semifinal, onde terá a vantagem do empate e ainda aguarda a definição do adversário, que será um dos quatro grandes.