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David Braz exalta título na Taça Guanabara e destaca 'força do grupo' no Fluminense

Zagueiro exaltou o elenco e pediu sequência nas outras competições da temporada; Flu derrotou o Resende e foi campeão do primeiro turno do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 08:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 08:00

O Fluminense chegou a 11 vitórias consecutivas e conquistou a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência neste sábado, ao vencer o Resende por 4 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Após a partida, à FluTV, o zagueiro David Braz comemorou o primeiro troféu pelo Tricolor e destacou a importância do momento, mesmo sendo ainda o primeiro turno do Campeonato Carioca.– Às vezes a gente vê as pessoas menosprezando o Estadual, o primeiro turno. É sempre importante. Vivemos em um país de muita cobrança de resultados. Estamos em uma sequência maravilhosa, não lembro de ter vivido isso em outro clube - celebrou o jogador.
O defensor foi reserva na partida da penúltima rodada e viu Luccas Claro e Manoel irem bem. Isso porque ele foi poupado visando a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 21h30. David Braz destacou a importância do grupo, já que os reservas vem sendo importantes especialmente no Estadual.
- Muito feliz pela equipe. E é a equipe, não os 11. Mais uma vez mostrando a importância do grupo. Quando acharam que era o segundo time, o Fluminense mostrou que tem totais condições de ser o time principal. Estamos mostrando a força do grupo e da Taça Guanabara. Esperamos dar sequência no Carioca e na Libertadores. Foi muito importante conquistar esse título - completou.
O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Depois de entrar em campo pela ida da Libertadores, o Flu ainda tem o Boavista na última rodada antes da semifinal, onde terá a vantagem do empate e ainda aguarda a definição do adversário, que será um dos quatro grandes.
Crédito: DavidBrazvemganhandoocarinhodatorcidadoFluminensenosúltimosmeses(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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