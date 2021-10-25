David Braz exalta seu bom momento no Fluminense e reforça a força do grupo: 'Trabalho bem feito'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O zagueiro David Braz demonstrou otimismo com sua sequência como titular do Fluminense. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o defensor, escolhido como substituto de Nino no clássico diante do Flamengo, valorizou também a mobilização do elenco tricolor.

>>>> Confira a classificação do Brasileirão!- Estou feliz com o meu momento no Fluminense. Tive a sequência de três jogos, foram duas vitórias. Como eu já falei, para mim, o mais importante é o Fluminense estar vencendo, independentemente de quem esteja no campo. Claro que o jogador quer estar atuando, então fico feliz de estar atuando e, junto com os companheiros, estar ajudando o Fluminense a sair com as vitórias. Me sinto bem, isso é fruto de um trabalho bem feito, junto com os outros companheiros - disse.

Aos seus olhos, o grupo foi fundamental para que se mantivesse motivado para engrenar esta sequência pelo Fluminense.

- Mesmo quando não estava jogando, o pessoal sempre me apoiou bastante, me deixou motivado, sabendo que a qualquer momento poderia contar comigo. E eu respeitei ao máximo as decisões da comissão técnica para quando chegasse a oportunidade, eu pudesse aproveitar da melhor maneira em prol do Fluminense. Todos aqui estão pensando no melhor do Fluminense, querem a vitória e levar o Fluminense mais uma vez à Libertadores - declarou.

David Braz destacou o forte apoio vindo das arquibancadas no decorrer do confronto com o Flamengo, no sábado passado.

- Eu que tenho que agradecer o carinho do torcedor nessa partida contra o Flamengo, foi muito importante o apoio. Pedi isso o tempo todo desde o início da torcida. Já foi pedido pelo nosso capitão Fred depois do jogo contra o Fortaleza. A gente sabe da importância do torcedor do Fluminense para o nosso grupo. E a emoção depois da vitória... - e constatou:

- A gente sabia que estava devendo uma vitória ao torcedor, a gente vinha de dois jogos no Maracanã sem vitória. E a gente sabe da importância de um clássico, vencer um clássico, a gente queria comemorar um pouquinho com o torcedor e retribuir o apoio deles, que eles passaram durante os 90 minutos - completou.