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David Braz celebra vitória e agradece torcida do Fluminense por festa na Libertadores: 'Vamos por mais'

Tricolor saiu na frente na disputa com o Olímpia por uma vaga na fase de grupos da competição continental após vencer por 3 a 1...
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Publicado em 

10 mar 2022 às 15:49

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:49

Um dos líderes do elenco, o zagueiro David Braz celebrou a vitória do Fluminense sobre o Olimpia por 3 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Um dos pontos altos foi a festa da torcida na arquibancada do Estádio Nilton Santos, exaltada por diversos jogadores e pelo técnico Abel Braga após a partida.- Mais uma vitória importante da equipe. Parabéns a todos! Obrigado tricolores pelo apoio total nas arquibancadas do Engenhão. É bom demais contar com vocês! Vamos por mais! E toda honra e glória a Deus - escreveu o jogador no Instagram.
Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.
O próximo encontro entre as equipes é na quarta-feira, dia 16, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será novamente às 21h30 (de Brasília). Vale vaga na fase de grupos da competição continental. Antes disso, o Tricolor faz o último jogo da Taça Guanabara, da qual já é campeão, no sábado, contra o Boavista, às 16h.
Crédito: DavidBrazduranteavitóriadoFluminensesobreoOlímpianaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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