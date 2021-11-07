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David Braz celebra gol da vitória contra o Sport: 'Como se fosse o primeiro da carreira'

Zagueiro marcou aos 50 minutos do segundo tempo para garantir os três pontos do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 13:52

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 13:52

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Titular novamente, o zagueiro David Braz salvou o Fluminense com gol aos 50 minutos do segundo tempo. Em jogo com inúmeras chances desperdiçadas pelo Tricolor, o zagueiro aproveitou cruzamento de Marlon e balançou as redes para dar três pontos à equipe de Marcão. Ao site oficial do Flu, o defensor comemorou o resultado e o tento nos acréscimos.
+ David Braz recebe maior nota na vitória contra o Sport, no Maracanã- Foi como se fosse o primeiro da carreira. É sempre bom estar fazendo gol. Estava louco para fazer esse gol pelo Fluminense e espero que seja o primeiro de muitos. É uma característica, é algo que já trago na minha carreira, com bastante gols. Consigo aproveitar bastante esse fundamento do cabeceio, da bola aérea e também entrar no campo adversário carregando a bola - disse, antes de emendar:
+ Cazares lamenta chances perdidas, mas diz: 'Basta um gol para vitória'
- Isso foi trabalhado durante a semana. Foi um pedido do Marcão, pois a gente sabia que o Sport ia marcar forte no campo deles e explorar o contra-ataque. E graças a Deus, depois de tanta insistência e mesmo com muita dificuldade, porque o Sport nos trouxe essa dificuldade marcando muito forte, conseguimos os três pontos no final - emendou David Braz.

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