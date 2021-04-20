David Alaba, do Bayern de Munique, tem acerto encaminhado com o Real Madrid, diz imprensa alemã

Segundo o veículo de imprensa 'SkySports', o defensor David Alaba, do Bayern de Munique, está próximo de assinar um contrato de cinco anos com o Real Madrid. Em final de contrato na Alemanha, o jogador descartou a opção de fechar com o Barcelona.
Veja a tabela do EspanholSegundo o jornalista inglês Max Bielefeld, da 'SkySports', David Alaba, do Bayern de Munique, está próximo de assinar com o Real Madrid sem custos, visto que está em final de contrato na Alemanha. O jogador fecharia um contrato até 2026 com o clube espanhol.
O jornalista italiano Fabrizio Romano, também da 'SkySports', disse no podcast 'Here We Go' que David Alaba está '99% certo' para assinar com o Real Madrid. Dessa forma, o defensor austríaco teria recusado uma proposta feita pelo Barcelona.
Apesar da notícia da 'SkySports', o jogador ainda não assinou o contrato com o Real Madrid, e o faria apenas nas próximas semanas. Alaba foi alvo de diversos clubes como PSG e Manchester City após o fechamento da janela de transferências, quando passou a poder assinar sem custos com qualquer equipe.