Davi e Felipe relembram estreia do Fluminense na Copinha e garantem: 'Estamos prontos para a competição'

O Fluminense começou com o pé direito na Copinha. No primeiro confronto do torneio, os Moleques de Xerém venceram a Jacuipense por 1 a 0. Autor do gol, o zagueiro Davi falou sobre a afinidade com o companheiro de posição, Felipe, e disse que o Tricolor tende a crescer ao longo da competição.- Conheço o Felipe há muito tempo e temos um bom entrosamento, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que poderíamos ter jogado ainda mais, mas sei que vamos crescer ao longo da competição. Foi um jogo duro, com chances para os dois times, mas nós tivemos as melhores oportunidades. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com a vitória - disse Davi. Felipe também relembrou a primeira rodada e afirmou que a equipe já estava preparada para o jogo difícil. O defensor disse que o técnico Eduardo Oliveira havia alertado sobre a qualidade dos outros times do Grupo 6.
- A gente já sabia que não seria fácil. Estamos em um grupo com times que podem não ser tão conhecidos do torcedor, mas são fortes. O Eduardo Oliveira nos mostrou as informações dos adversários explicando isso. Estamos prontos para a competição e agora vamos enfrentar o Fast na busca pela liderança. Vamos seguir nos dedicando para somar nossa qualidade técnica com a intensidade que a competição exige - afirmou Felipe. O Fluminense enfrenta o Fast Clube-AM, nesta sexta-feira, às 15h15, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. A partida é válida pela segunda rodada da Copa São Paulo e será transmitida pelo Sportv.