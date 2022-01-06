Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Davi e Felipe relembram estreia do Fluminense na Copinha e garantem: 'Estamos prontos para a competição'
futebol

Davi e Felipe relembram estreia do Fluminense na Copinha e garantem: 'Estamos prontos para a competição'

Zagueiros do Fluminense sub-20 comentaram a vitória sobre a Jacuipense na primeira rodada; Felipe projetou próximo confronto, contra o Fast Club-AM...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 16:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:30

O Fluminense começou com o pé direito na Copinha. No primeiro confronto do torneio, os Moleques de Xerém venceram a Jacuipense por 1 a 0. Autor do gol, o zagueiro Davi falou sobre a afinidade com o companheiro de posição, Felipe, e disse que o Tricolor tende a crescer ao longo da competição.- Conheço o Felipe há muito tempo e temos um bom entrosamento, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que poderíamos ter jogado ainda mais, mas sei que vamos crescer ao longo da competição. Foi um jogo duro, com chances para os dois times, mas nós tivemos as melhores oportunidades. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com a vitória - disse Davi. Felipe também relembrou a primeira rodada e afirmou que a equipe já estava preparada para o jogo difícil. O defensor disse que o técnico Eduardo Oliveira havia alertado sobre a qualidade dos outros times do Grupo 6.
- A gente já sabia que não seria fácil. Estamos em um grupo com times que podem não ser tão conhecidos do torcedor, mas são fortes. O Eduardo Oliveira nos mostrou as informações dos adversários explicando isso. Estamos prontos para a competição e agora vamos enfrentar o Fast na busca pela liderança. Vamos seguir nos dedicando para somar nossa qualidade técnica com a intensidade que a competição exige - afirmou Felipe. O Fluminense enfrenta o Fast Clube-AM, nesta sexta-feira, às 15h15, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. A partida é válida pela segunda rodada da Copa São Paulo e será transmitida pelo Sportv.
Crédito: (NathandeLima/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados