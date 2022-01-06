Davi e Felipe relembram estreia do Fluminense na Copinha e garantem: 'Estamos prontos para a competição'

O Fluminense começou com o pé direito na Copinha. No primeiro confronto do torneio, os Moleques de Xerém venceram a Jacuipense por 1 a 0. Autor do gol, o zagueiro Davi falou sobre a afinidade com o companheiro de posição, Felipe, e disse que o Tricolor tende a crescer ao longo da competição.- Conheço o Felipe há muito tempo e temos um bom entrosamento, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que poderíamos ter jogado ainda mais, mas sei que vamos crescer ao longo da competição. Foi um jogo duro, com chances para os dois times, mas nós tivemos as melhores oportunidades. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com a vitória - disse Davi. Felipe também relembrou a primeira rodada e afirmou que a equipe já estava preparada para o jogo difícil. O defensor disse que o técnico Eduardo Oliveira havia alertado sobre a qualidade dos outros times do Grupo 6.