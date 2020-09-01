Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Davi Araújo vive 'sonho' no Botafogo: 'Sensação inexplicável'

Contratado recentemente junto ao Real Brasília, atacante descreve primeiras semanas no Alvinegro como um sonho de criança e afirma que pode ajudar o grupo de Paulo Autuori...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 17:10
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apesar da derrota por 2 a 0, o jogo contra o Internacional será inesquecível para Davi Araújo. O atacante estreou pelo Botafogo, entrando na reta final do segundo tempo. Recém-contratado junto ao Real Brasília, o atleta descreveu, em entrevista à "BotafogoTV", os atributos do seu jogo e a felicidade de ter entrado em campo.
- Sou do interior de Paracatu, Minas. Sou atacante, jogo pelas beiradas. Como ponto forte tenho o drible, um contra um. Acredito que vou ajudar bastante o grupo com isso, espero ajudar muito com participações em gols e vitórias. Fui muito bem recebido por todos, tenho muito a agradecer, vêm me dando força e oportunidade. Foi muito bom poder jogar os poucos minutos que joguei. Jogando mais vou poder ajudar muito a equipe - afirmou.
Aos 21 anos, Davi descreve a oportunidade de estar atuando no Alvinegro como um sonho. O atacante afirma que vai buscar trabalhar para ganhar mais oportunidades no futuro.
- Sensação inexplicável. Sonho que não só eu, como muita molecada que sonha em ser jogador de futebol tem em defender esse clube maravilhoso. Tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade que vem me dando, poder estar aqui trabalhando, fazer o que amo e defender essa camisa maravilhosa - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados