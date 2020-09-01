Davi Araújo vive 'sonho' no Botafogo: 'Sensação inexplicável'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apesar da derrota por 2 a 0, o jogo contra o Internacional será inesquecível para Davi Araújo. O atacante estreou pelo Botafogo, entrando na reta final do segundo tempo. Recém-contratado junto ao Real Brasília, o atleta descreveu, em entrevista à "BotafogoTV", os atributos do seu jogo e a felicidade de ter entrado em campo.

- Sou do interior de Paracatu, Minas. Sou atacante, jogo pelas beiradas. Como ponto forte tenho o drible, um contra um. Acredito que vou ajudar bastante o grupo com isso, espero ajudar muito com participações em gols e vitórias. Fui muito bem recebido por todos, tenho muito a agradecer, vêm me dando força e oportunidade. Foi muito bom poder jogar os poucos minutos que joguei. Jogando mais vou poder ajudar muito a equipe - afirmou.

Aos 21 anos, Davi descreve a oportunidade de estar atuando no Alvinegro como um sonho. O atacante afirma que vai buscar trabalhar para ganhar mais oportunidades no futuro.