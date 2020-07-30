Datas das semifinais do Mineiro e do Trófeu Inconfidência são definidas

Crédito: A taça do Estadual está em disputa por quatro times nesta reta final do Mineiro 2020-(Bruno Cantini/Atlético-MG

A Federação Mineira de Futebol(FMF) definiu as datas, horários e locais dos confrontos das semifinais do Campeonato Mineiro de 2020. Os jogos entre Atlético-MG x América-MG e Caldense x Tombense do próximo fim de semana e da quarta-feira, 5 de agosto, estão com a tabela confirmada. Outra definição do Estadual de Minas e no Troféu Inconfidência, torneio extra com equipes que ficaram do quinto ao oitavo lugar.

Cruzeiro x Patrocinense e Uberlândia x Boa Esporte são os postulantes do Troféu Inconfidência. A Raposa jogará o sábado, 1º de agosto, às 14h30, no Mineirão. O duelo entre Verdão e Coruja, será domingo, 2 de agosto, às 19h, no Parque do Sabiá.

Disputa pelo título​O Tombense vai encarar a Caldense em dois jogos no Independência, sendo o primeiro no domingo, 2, às 11h. No mesmo dia, só que às 16h, será a vez de Atlético-MG x América-MG, no Mineirão.

A segunda rodada das semifinais será na quarta-feira, 5 de agosto, com rodada dupla no Horto. Às 16h30, Tombense e Caldense voltam a se encarar. Cinco horas depois, Galo e Coelho decidirão quem estará na grande final. Tombense, líder, e América-MG, vice-líder, jogam por dois resultados iguais contra A Veterana e o Galo, por terem melhor campanha na primeira fase do Estadual. Recopa Mineira​Ainda haverá uma outra disputa no futebol mineiro. A Recopa, que será uma disputa entre o melhor time do interior e o vencedor do Troféu Inconfidência. Caso seja o Cruzeiro o ganhador do Inconfidência, o vice-campeão do mini-torneio vai para a disputa da Recopa. Confira como ficou as datas das Semifinais do Mineiro e do Troféu Inconfidência​2 de agosto, domingo -Caldense x Tombense, às 11h, no Independência-Atlético--MG x América-MG, às 16h, no Mineirão