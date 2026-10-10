As propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para a Cultura

A proposta dá continuidade a uma política já iniciada no atual governo, que criou a Bolsa Cultura Viva para esses profissionais. O benefício paga R$ 2.100 por mês aos selecionados, que desenvolvem atividades de transmissão de conhecimentos em escolas, Pontos de Cultura e outros espaços, sem que isso implique vínculo de trabalho com o Estado.