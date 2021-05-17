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Data Fifa: veja quando os jogadores do Flamengo convocados se apresentarão às seleções

Até aqui, Rubro-Negro cedeu quatro jogadores para a Seleção Brasileira (dois para a principal e dois para a olímpica) e Arrascaeta, para a uruguaia. Jogos ocorrerão em junho...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:10
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Flamengo teve quatro jogadores convocados para as Seleções principal e olímpica, o que, inclusive, culminou em uma reunião com a CBF em prol de um consenso para o adiamento dos jogos do clube durante a Data Fifa. Agora, com a programação divulgada pela entidade, o Fla soube que os jogadores que atuam no futebol brasileiro terão que se apresentar na Granja Comary a partir do dia 31 de maio. Com a Seleção principal, Gabigol e Everton Ribeiro disputarão os jogos contra Equador, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, ambos pelas Eliminatórias. Pedro e Gerson, por sua vez, foram chamados para amistosos da Seleção olímpica - os compromissos do grupo de André Jardine ainda serão divulgados oficialmente. A Data Fifa vai de 31 de maio a 8 de junho.
A comissão técnica da Seleção Brasileira se reunirá na Granja no dia 26 de maio. Jogadores que atuam no exterior e que já estiverem de férias após a temporada se juntarão antes do que jogam no Brasil ou dos que estão na final da Liga dos Campeões (entre Chelsea e Manchester City), por exemplo.
Ao todo, quatro partidas do Flamengo serão remanejadas pela CBF. Antes marcadas para 2 e 9 de junho, os confrontos contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, serão disputados nos dias 10 e 16 do mesmo mês. Além dessa mudança, os jogos do Flamengo contra Grêmio e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. , também serão remarcados para datas ainda a serem definidas.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Arrascaeta, na seleção uruguaia, é outro que só se apresentará para jogos das Eliminatórias no dia 31. Com Isla, que deve ser chamado pela chilena em breve, deve ocorrer igual. Ou seja, o quarteto da Seleção Brasileira, o uruguaio e o chileno poderão jogar contra o Vélez Sarsfield, dia 27 (Libertadores), e Palmeiras, dia 30, pela estreia do Brasileirão.

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