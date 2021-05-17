Data Fifa: veja quando os jogadores do Flamengo convocados se apresentarão às seleções

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Flamengo teve quatro jogadores convocados para as Seleções principal e olímpica, o que, inclusive, culminou em uma reunião com a CBF em prol de um consenso para o adiamento dos jogos do clube durante a Data Fifa. Agora, com a programação divulgada pela entidade, o Fla soube que os jogadores que atuam no futebol brasileiro terão que se apresentar na Granja Comary a partir do dia 31 de maio. Com a Seleção principal, Gabigol e Everton Ribeiro disputarão os jogos contra Equador, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, ambos pelas Eliminatórias. Pedro e Gerson, por sua vez, foram chamados para amistosos da Seleção olímpica - os compromissos do grupo de André Jardine ainda serão divulgados oficialmente. A Data Fifa vai de 31 de maio a 8 de junho.

A comissão técnica da Seleção Brasileira se reunirá na Granja no dia 26 de maio. Jogadores que atuam no exterior e que já estiverem de férias após a temporada se juntarão antes do que jogam no Brasil ou dos que estão na final da Liga dos Campeões (entre Chelsea e Manchester City), por exemplo.

Ao todo, quatro partidas do Flamengo serão remanejadas pela CBF. Antes marcadas para 2 e 9 de junho, os confrontos contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, serão disputados nos dias 10 e 16 do mesmo mês. Além dessa mudança, os jogos do Flamengo contra Grêmio e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. , também serão remarcados para datas ainda a serem definidas.

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