Darwin Nuñez anota hat-trick e Benfica goleia o Famalicão

Após classificação para as oitavas de final da Champions League, o Benfica goleou o Famalicão neste domingo pelo Campeonato Português. A equipe de Jorge Jesus venceu fora de casa por 4 a 1, com três gols de Darwin Nuñez. A vitória leva os Águias para 34 pontos, quatro pontos atrás do líder Spoting e um do vice-líder Porto, que ainda joga na rodada.

+ Após queda na Champions, Barcelona cede empate ao Osasuna no fim e se complica no Campeonato EspanholO Benfica abriu o placar logo aos quatro minutos com o artilheiro Darwin Nuñez. O atacante recebeu no meio-campo, passou por três defensores e chutou colocado, de fora da área, para abrir o placar. Dez minutos depois, o atacante uruguaio balançou as redes novamente. Rafa recebeu lançamento na frente e tocou por cima para Nuñez, que só completou para o gol.

Contudo, o que parecia ser um jogo tranquilo se tornou em uma pressão do Famalicão em busca do empate. Simon Banza, duas vezes, e Bruno Rodrigues levaram perigo ao gol da equipe de Jorge Jesus. A pressão surtiu efeito e aos 25', os anfitriões diminuíram o placar. Bruno Rodrigues recebeu cruzamento da direita e só tocou para o gol vazio.

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Na volta do intervalo, a reação do Famalicão foi logo travada com um gol do Benfica aos dois minutos. Rafa recebeu dentro da área, cortou o zagueiro e colocou no canto do goleiro para anotar o terceiro. Dez minutos depois, Darwin Nuñez marcou mais um. O atacante tabelou com Rafa e chutou para fazer o quarto e transformar a vitória em goleada.