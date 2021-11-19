Darlan, do time sub-17, assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Nesta sexta-feira, o zagueiro Darlan, do time sub-17, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo, que é válido até 2024. O defensor, vale lembrar, é um dos principais expoentes da geração de 2004 e já soma passagens pela Seleção Brasileira de base.> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da Liberta- No dia 03/11/2021 a brincadeira e o sonho de criança viraram oficialmente profissão, agradeço a Deus e depois a minha família e a todos que me ajudaram e contribuíram a chegar até aqui. Assino meu primeiro contrato profissional - comemorou Darlan, em publicação feita pelas redes sociais. > Veja e simule a tabela do Brasileirão