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futebol

Darlan, do time sub-17, assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Um dos principais jogadores da equipe na temporada, o zagueiro assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo, que é válido até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 14:57

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:57

Nesta sexta-feira, o zagueiro Darlan, do time sub-17, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo, que é válido até 2024. O defensor, vale lembrar, é um dos principais expoentes da geração de 2004 e já soma passagens pela Seleção Brasileira de base.> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da Liberta- No dia 03/11/2021 a brincadeira e o sonho de criança viraram oficialmente profissão, agradeço a Deus e depois a minha família e a todos que me ajudaram e contribuíram a chegar até aqui. Assino meu primeiro contrato profissional - comemorou Darlan, em publicação feita pelas redes sociais. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Capitão do time em algumas oportunidades, Darlan foi peça importantes para as conquistas do Flamengo na temporada. Nesse sentido, o zagueiro ajudou o Rubro-Negro a conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17.
Crédito: DarlanestánoFlamengodesde2014(Foto:Reprodução/Instagram

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