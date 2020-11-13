Danilo, Rony e Gabriel Silva são diagnosticados com Covid-19

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras teve mais três atletas diagnosticados com Covid-19: Danilo, Rony e Gabriel Silva. O trio está assintomático e já iniciou o processo de isolamento, de acordo com o protocolo da CBF.

O elenco foi submetido a exames nesta quinta-feira (12) e os três se juntam ao zagueiro Luan e Gabriel Menino, que foi positivado com o vírus durante teste realizado na Seleção Brasileira, na Granja Comary.Danilo, Rony e Gabriel Silva são mais desfalques de Abel Ferreira para o confronto desta sábado (14), contra o Fluminense, no Allianz Parque.

Além deles, estão fora: Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, nas Eliminatórias, Luan e Gabriel Menino, com coronavírus, e Felipe Melo e Wesley, machucados.