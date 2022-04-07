Danilo Fernandes quer jogar na estreia da Série B: 'Estou pronto'

Com uma semana cheia de trabalhos em Salvador, a equipe do Bahia se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro. Uma das novidades na equipe poderá ser o retorno do goleiro Danilo Fernandes, que vinha atuando como titular, antes do atentado ao ônibus do clube ocorrido no mês passado. O experiente jogador está 100% recuperado e trabalhando forte para defender a meta do Esquadrão em busca do acesso à Série A do ano que vem.

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Na atual temporada, o goleiro de 34 anos esteve em campo em oito oportunidades com a camisa do tricolor de aço. As partidas aconteceram pelo campeonato estadual e pela Copa do Nordeste. Nesses jogos foram três vitórias, dois empates e três derrotas. Com rodagem e experiência, Danilo chegou e se tornou um dos líderes do vestiário e suas atuações pelo Bahia foram elogiadas por suas defesas seguras e importantes. Recentemente, o arqueiro disputou a Série B pelo Internacional e foi peça fundamental no acesso do time gaúcho à elite do futebol brasileiro.

'Feliz em poder voltar e seguir trabalhando forte diariamente e estou pronto para voltar a jogar. Sabemos que o caminho em busca dos objetivos é longo, mas temos que estar preparados fisicamente e mentalmente para fazer nosso melhor e defender as cores do Bahia. Contamos com o apoio de toda a torcida do Bahia em busca dos triunfos que nos levarão de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído'. afirma o camisa 1.

Destaque na história do Brasileiro de pontos corridos, o goleiro tem uma das menores médias de gols sofridos atuando na competição. A estreia do Esquadrão de Aço acontece na próxima sexta, 8, na Arena Fonte Nova e o adversário será o Cruzeiro.