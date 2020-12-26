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futebol

Danilo Fernandes pode estrear no Brasileirão 2020

Com Marcelo Lomba suspenso, o seu reserva imediato é o favorito a ficar com a vaga no time titular...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 16:26
Crédito: Marcelo Campos - MS+Sports
O fim de semana é de expectativa dentro do Beira-Rio. Após boa vitória contra o Palmeiras na última rodada, a equipe do Internacional se prepara para enfrentar o Bahia, em Salvador. Uma das novidades na equipe será na meta colorada, já que Marcelo Lomba está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Fernandes, velho conhecido do torcedor, poderá fazer a sua estreia na competição nesse ano e na última partida de 2020.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na atual temporada, o goleiro de 32 anos esteve em campo em apenas três oportunidades. As partidas aconteceram contra Brasil de Pelotas, São José e Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho. Nesses jogos foram duas vitórias, um empate e apenas dois gols sofridos. Um dos líderes do vestiário, o arqueiro está no clube gaúcho desde 2016 e ganhou o carinho e a confiança do torcedor por suas atuações seguras e com defesas importantes.
'Trabalho forte diariamente e estou sempre pronto para jogar. Sabemos que somente um pode entrar em campo, mas temos que estar preparados fisicamente e mentalmente para qualquer eventualidade e fazer nosso melhor para defender o Internacional. Se o professor Abel optar por mim, com certeza vou dar o meu melhor para que possamos conquistar mais três pontos e nos manter brigando na parte superior da tabela de classificação', afirma o camisa 1 do Colorado.
+ Retrospectiva 2020: Da expectativa a desilusão, Internacional termina ano se despedindo de D’Alessandro
Vestindo a camisa vermelha, Danilo atuou em 114 partidas e conquistou um título desde a sua chegada. Destaque pelo Internacional no Brasileirão de 2016 e 2017, o goleiro pode fazer sua primeira partida nessa edição e na última partida do ano.

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