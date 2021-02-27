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Danilo fala de sua estreia no comando do sub-23 do Corinthians e elogia atuação do time: 'Grande jogo'

Ídolo do Timão, ex-jogador fez seu primeiro jogo-treino desde que foi contratado para comandar a equipe de Aspirantes e se mostrou satisfeito com o que viu em campo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 14:17
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, no CT da Base, a equipe sub-23 do Corinthians empatou em 1 a 1 com o Marília, jogo-treino que marcou a estreia do ex-jogador Danilo como treinador da equipe de Aspirantes. O ídolo alvinegro se mostrou satisfeito com o que viu em campo após período apenas de treinos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Em entrevista publicada no Twitter oficial do Timão, Danilo falou da importância desses jogos-treino durante a preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria, que tem estreia programada somente para junho. De acordo com o treinador, testes como esse mantêm os jogadores ativos.
- Foi um jogo muito bom, a gente vem de um período de treinamento de 25 dias já, e esses jogos-treino são uma base muito boa para a gente definir a equipe. Lógico que o Campeonato Brasileiro ainda está longe, estreia só em junho, mas eu acho que esses jogos de alto nível, como o de hoje contra o Marília, são fundamentais para a gente manter os meninos ativos - comentou.Danilo também ponderou a diferença que é o ritmo de treino e o ritmo de jogo, além disso exaltou a qualidade do time profissional do Marília, que fez um duelo duro e teve até a oportunidade de virar o placar no segundo tempo. Para ele, isso engrandece ainda mais a atuação do Corinthians sub-23 neste sábado.
- Treinar é uma coisa, jogar é outra, então hoje a equipe foi muito bem, contra uma equipe muito boa do Marília, e conseguimos fazer um grande jogo.
A equipe de transição do Timão seguirá treinando e promovendo jogos-treinos durante a temporada enquanto o calendário da categoria não tem início.

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