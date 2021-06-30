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Danilo exalta vitória do Palmeiras no fim e brinca com gol espírita: ‘Ela foi lentamente’

Volante admitiu que ficou sem reação ao ver a bola entrando e exaltou o fim do jejum de cinco anos sem vencer o Inter no Beira-Rio...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:50
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com um jogador a menos na segunda metade do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante nos acréscimos da partida na noite desta quarta-feira, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, jogando no Beira-Rio, pela oitava rodada do Brasileirão. O triunfo obtido em Porto Alegre encerrou o jejum de cinco anos sem vencer o Colorado atuando fora de casa.Autor do segundo tento assinalado para o Verdão, o volante Danilo comemorou os três pontos e enalteceu a entrega dos companheiros após a equipe passar boa parte da etapa final com um a menos depois da expulsão do zagueiro Kuscevic. O camisa 28 admitiu a dificuldade no segundo tempo e valorizou o resultado conquistado:– Estou mais feliz pela entrega da equipe. Demos o máximo com um a menos. Foi um azar o Kuscevic ser expulso, mas corremos por ele. Deus abençoou no final e pude fazer o gol – exaltou o jogador.
Danilo explicou sobre o lance do gol marcado e reconheceu que errou na finalização. No entanto, o polivalente reforçou que ficou sem reação ao ver a bola entrando e brincou com o “gol espírita”.
– Não acreditei, né?! Ela foi lentamente. Mas Deus abençoou. Eu vim chegando e a bola só bateu no pé. Peguei mal. Mas quando é pra ser e Deus abençoa assim, é só agradecer. Agradecer pela vitória e pelo gol – concluiu.
O Palmeiras está na terceira posição e soma 16 pontos – um a menos que o líder Bragantino. Na próxima rodada, o Maior Campeão Nacional enfrenta o Sport, fora de casa, às 16h, na Ilha do Retiro.

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