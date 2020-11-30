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futebol

Danilo elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Deu muita confiança para a equipe’

Volante vem ganhando espaço como titular e pode ser substituto de Felipe Melo, lesionado
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Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 11:34
Crédito: Reprodução/Youtube
Dias após golear o Athletico Paranaense, o volante Danilo concedeu, na manhã desta segunda-feira (30), a sua primeira entrevista coletiva como atleta profissional do Palmeiras, na Academia de Futebol, e comentou sobre o método de trabalho de Abel Ferreira.
– São bons treinos. Bastante intensidade. Ele pede a mesma intensidade no treino e no jogo. Ele quer que a gente dê 100% em todos os treinos, pra que a gente chegue no jogo e dê o nosso melhor – e completou – Ele chegou, nos ajudou bastante, tanto no individual, quanto no coletivo. Sempre, no começo do treino, ele chama um no individual e conversa. Isso deu muita confiança pra equipe, por isso estamos fazendo uma grande temporada nas três competições.
O jogador falou, também, sobre o volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Verdão na última sexta-feira (27).
– Ele me ajudou bastante. Não só eu, como todos da base. Foi triste pro elenco. Um cara reconhecido no mundo, campeão de Champions League, jogou duas Copas do Mundo. Foi um baque muito grande, mas foi importante conhecer ele. Gente boa, amigo. Me deu bastantes conselhos pra evoluir.Por fim, o atleta comentou sobre a oportunidade dada às Crias da Academia pelo Verdão e as diferenças entre as categorias de base e o futebol profissional.
– Foi muito bom pra gente da base, que tivemos essa oportunidade, um sonho nosso. Agora podemos trabalhar a cada dia e evoluir a cada jogo – e completou – todos os dias, desde que eu subi, venho tentando desfrutar ao máximo. Os mais experientes vêm me passando muita informação. É diferente da base porque é jogo atrás de jogo. Tem que aproveitar as folgas pra descansar pra próxima batalha.
Danilo chegou ao profissional do Palmeiras em 2020, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Desde então, a Cria da Academia tem 17 partidas na equipe principal do Verdão. O próximo jogo do Alviverde será contra o Delfín, do Equador, na próxima quarta-feira (02), às 19h15 (horário de Brasília).

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