Danilo elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Deu muita confiança para a equipe’

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Dias após golear o Athletico Paranaense, o volante Danilo concedeu, na manhã desta segunda-feira (30), a sua primeira entrevista coletiva como atleta profissional do Palmeiras, na Academia de Futebol, e comentou sobre o método de trabalho de Abel Ferreira.

– São bons treinos. Bastante intensidade. Ele pede a mesma intensidade no treino e no jogo. Ele quer que a gente dê 100% em todos os treinos, pra que a gente chegue no jogo e dê o nosso melhor – e completou – Ele chegou, nos ajudou bastante, tanto no individual, quanto no coletivo. Sempre, no começo do treino, ele chama um no individual e conversa. Isso deu muita confiança pra equipe, por isso estamos fazendo uma grande temporada nas três competições.

O jogador falou, também, sobre o volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Verdão na última sexta-feira (27).

– Ele me ajudou bastante. Não só eu, como todos da base. Foi triste pro elenco. Um cara reconhecido no mundo, campeão de Champions League, jogou duas Copas do Mundo. Foi um baque muito grande, mas foi importante conhecer ele. Gente boa, amigo. Me deu bastantes conselhos pra evoluir.Por fim, o atleta comentou sobre a oportunidade dada às Crias da Academia pelo Verdão e as diferenças entre as categorias de base e o futebol profissional.

– Foi muito bom pra gente da base, que tivemos essa oportunidade, um sonho nosso. Agora podemos trabalhar a cada dia e evoluir a cada jogo – e completou – todos os dias, desde que eu subi, venho tentando desfrutar ao máximo. Os mais experientes vêm me passando muita informação. É diferente da base porque é jogo atrás de jogo. Tem que aproveitar as folgas pra descansar pra próxima batalha.