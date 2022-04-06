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Danilo, do Palmeiras, pede desculpas por usar termo homofóbico para se referir ao São Paulo

Jogador pode ser punido pelo TJD por falas após final do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 10:41

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 10:41

O volante Danilo, do Palmeiras, publicou em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (5), um pedido de desculpas por ter usado termo homofóbico para provocar o São Paulo após a vitória por 4 a 0 sobre o rival, que culminou no título do Paulistão para o Alviverde.> Lembre como foi a trajetória do Palmeiras jogo a jogo no Paulistão 2022
Em live no Instagram, o jogador usou o termo 'bambi' para se referir ao Tricolor. A expressão é considerada pejorativa, utilizada historicamente por rivais para provocar o São Paulo e contém viés homofóbico. 'Os bambi tão cagado', repetiu Danilo algumas vezes."Estou aqui para pedir desculpas a todos pela forma como me comportei depois da conquista do título paulista. Acabei me deixando levar pelo calor do momento e usei algumas palavras que não deveria ter usado.Sou negro, nasci no Nordeste e vim de família humilde. Jamais faria algo com a intenção de agredir ou ofender alguém. Quem me conhece sabe do meu caráter e de todas as dificuldades que superei para chegar a um dos maiores clubes do futebol mundial.Faço parte do elenco profissional do Palmeiras desde 2020 e sempre cumpri todas as regras. Dentro de campo, sou um atleta disciplinado, leal, que toma poucos cartões e procura fazer o melhor pela equipe. Mas, fora de campo, sou um ser humano que acerta e erra, como qualquer outro.Exagerei nas brincadeiras e, por isso, peço novamente desculpas. Sou jovem e estou disposto a aprender com tudo o que aconteceu", escreveu o camisa 28 no Instagram. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê suspensão de cinco a dez jogos, além de multa, a quem 'praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência'. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) analisa o caso e pode punir o atleta.
Crédito: Danilopodeserpunidoporusartermohomofóbico(Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

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